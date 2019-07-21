Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estados Unidos

Estreante no UFC, capixaba Gabriel Silva perde para norte-americano

O irmão mais novo de Erick Silva acabou derrotado por Ray Borg no UFC SAn Antonio

Publicado em 

21 jul 2019 às 00:03

Publicado em 21 de Julho de 2019 às 00:03

Gabriel Silva não estreou da maneira como gostaria no UFC Crédito: Arquivo pessoal
Estreando no maior evento de MMA do mundo, o capixaba Gabriel Silva fez uma luta dura, começou melhor, mas acabou derrotado pelo norte-americano Ray Borg, no UFC San Antonio, que aconteceu neste sábado (20), nos Estados Unidos.
O duelo, válido pela categoria peso-galo (até 61,2 kg) foi decidido pelos juízes laterais, e o atleta do Espírito Santo sofreu a primeira derrota no MMA por decisão unânime (triplo 29-28).
Veja o momento da decisão dos juízes
O irmão de Erick Silva agora acumula um cartel de oito vitórias e uma derrota, enquanto que Ray Borg chegou a sua décima segunda vitória, com quatro derrotas.
A Luta
Gabriel Silva iniciou o combate dominando as ações. Primeiro acertou uma boa sequência de golpes e também conseguiu o domínio no chão. Mas a partir do 2° round o americano começou a virar o duelo.
Com um jogo mais consistente na luta agarrada, Ray Borg conseguiu derrubar o capixaba no 2° round, ficar por cima e investir em finalizações, todas rechaçadas por Gabriel Silva. Mas no último assalto, Gabito acabou sucumbindo às várias quedas que sofreu do adversário e não teve forças para voltar a ter o domínio do embate.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

erick silva Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados