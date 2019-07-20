Esquiva nocauteia mexicano e fica mais próximo de lutar pelo cinturão

Esquiva Falcão venceu a 24ª luta dele no boxe profissional e segue invicto na modalidade Crédito: Reprodução/Top Rank Boxing

Em sua luta mais difícil como profissional, o brasileiro Esquiva falcão conquistou a 24ª vitória consecutiva, ao derrotar, nesta sexta-feira, em Maryland, Estados Unidos, o mexicano Jesus Antonio Gutierrez, por nocaute técnico no oitavo assalto.

Sétimo colocado no ranking das três principais entidades (CMB, FIB e AMB), Esquiva mostrou bom preparo físico, sofreu com o assédio constante do rival, mas apresentou variedade de golpes e bom jogo de pernas.

Veja o momento do nocaute

No sexto assalto, sofreu um corte, talvez devido a uma cabeçada do mexicano. No oitavo, aumentou o ritmo e, com dois diretos de esquerda, derrubou o rival. Gutierrez levantou, mas esquiva seguiu no ataque e o juiz paralisou o combate. Foi o 16º nocaute do brasileiro.