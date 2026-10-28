A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mais Esportes
  • Embalado por escalada de 13 posições em Curvelo, Hugo Cibien disputa etapa inédita da Copa Truck em SC
Automobilismo

Embalado por escalada de 13 posições em Curvelo, Hugo Cibien disputa etapa inédita da Copa Truck em SC

Piloto capixaba da Vannucci Racing encara desafio de 4.004 metros neste domingo (1)

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2026 às 18:07
Hugo Cibien
Hugo Cibien Vanderley Soares

O Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”, no Oeste de Santa Catarina, abre os portões no dia 1º de novembro para sediar a oitava e penúltima etapa da temporada 2026 da Copa Truck. O evento marca a inauguração oficial do complexo automobilístico, que passa a integrar o circuito nacional como o primeiro autódromo com pista totalmente asfaltada do Estado catarinense. O piloto capixaba Hugo Cibien, da Vannucci Racing, encara o traçado inédito de 4.004 metros com a expectativa de manter o ritmo demonstrado nas rodadas anteriores.


Localizado no distrito de Marechal Bormann, em uma área de aproximadamente 708 mil metros quadrados, o autódromo desponta como o quarto mais extenso do Brasil. O traçado no sentido horário combina alta velocidade média com relevo ondulado, apresentando desnível de 18,5 metros, três retas — a principal com 837 metros — e 12 curvas, incluindo a veloz curva 7, de 517 metros e raio aberto constante.


Para Cibien, o ineditismo da pista nivela as condições técnicas entre os competidores e amplia o espetáculo. "Santa Catarina não tinha autódromo, este é o primeiro asfaltado deles. Eles têm tradição de velocidade na terra, similar ao Espírito Santo. Inaugurar esse complexo com o maior campeonato de caminhões do país, a Copa Truck, é uma grande novidade para todo mundo, pois praticamente ninguém andou lá ainda, exceto os pilotos da casa. Esperamos que seja algo parecido entre as pistas de Curvelo e Cuiabá", analisa o piloto.


Após solucionar os entraves com o sistema de queima e emissões na etapa mineira, o piloto chega ao Sul embalado pela regularidade do equipamento. "O caminhão respondeu muito bem na última etapa; resolvemos os problemas do combustível no warm-up de domingo e não tivemos problemas técnicos na corrida. Mesmo largando de trás por conta da punição na qualy, saí do fim do grid (19º) e terminei em quarto lugar em uma pista estreita e difícil de ultrapassar. Fizemos novos testes em Londrina, o caminhão continua competitivo e chegamos muito animados para essa penúltima corrida do ano", destaca Cibien.


este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Automobilismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Silva Soares, de 34 anos, ajudando a fechar o bar e depois saindo dele
Dona de bar em Vila Velha foi morta pelo próprio segurança, diz polícia
Imagem de destaque
Frango caipira com ora-pro-nóbis e angu: aprenda a fazer esse prato típico de Minas Gerais
Polícia Federal
PF prende dois em operação contra exploração sexual infantil no ES e na BA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.