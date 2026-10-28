Embalado por escalada de 13 posições em Curvelo, Hugo Cibien disputa etapa inédita da Copa Truck em SC

O Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”, no Oeste de Santa Catarina, abre os portões no dia 1º de novembro para sediar a oitava e penúltima etapa da temporada 2026 da Copa Truck. O evento marca a inauguração oficial do complexo automobilístico, que passa a integrar o circuito nacional como o primeiro autódromo com pista totalmente asfaltada do Estado catarinense. O piloto capixaba Hugo Cibien, da Vannucci Racing, encara o traçado inédito de 4.004 metros com a expectativa de manter o ritmo demonstrado nas rodadas anteriores.





Localizado no distrito de Marechal Bormann, em uma área de aproximadamente 708 mil metros quadrados, o autódromo desponta como o quarto mais extenso do Brasil. O traçado no sentido horário combina alta velocidade média com relevo ondulado, apresentando desnível de 18,5 metros, três retas — a principal com 837 metros — e 12 curvas, incluindo a veloz curva 7, de 517 metros e raio aberto constante.





Para Cibien, o ineditismo da pista nivela as condições técnicas entre os competidores e amplia o espetáculo. "Santa Catarina não tinha autódromo, este é o primeiro asfaltado deles. Eles têm tradição de velocidade na terra, similar ao Espírito Santo. Inaugurar esse complexo com o maior campeonato de caminhões do país, a Copa Truck, é uma grande novidade para todo mundo, pois praticamente ninguém andou lá ainda, exceto os pilotos da casa. Esperamos que seja algo parecido entre as pistas de Curvelo e Cuiabá", analisa o piloto.





Após solucionar os entraves com o sistema de queima e emissões na etapa mineira, o piloto chega ao Sul embalado pela regularidade do equipamento. "O caminhão respondeu muito bem na última etapa; resolvemos os problemas do combustível no warm-up de domingo e não tivemos problemas técnicos na corrida. Mesmo largando de trás por conta da punição na qualy, saí do fim do grid (19º) e terminei em quarto lugar em uma pista estreita e difícil de ultrapassar. Fizemos novos testes em Londrina, o caminhão continua competitivo e chegamos muito animados para essa penúltima corrida do ano", destaca Cibien.



