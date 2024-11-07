Em Vitória, Reginaldo Leme lança autobiografia sobre os 50 anos de cobertura da F1

Lançamento da autobiografia "Muito Além do Grid", de Reginaldo Leme, em Vitória Crédito: Vitor Bermudes / Mosaico Imagem

Após anos de espera, assim definido pelo próprio, Reginaldo Leme lançou a autobiografia "Muito Além do Grid". O local escolhido para o lançamento nacional foi Vitória, onde foi recepcionado na noite desta quarta-feira (6) por familiares, amigos, fãs do esporte, jornalistas e convidados.

"Fico muito feliz de poder realizar este grande objetivo, que era colocar no livro o que vivi no paddock, além da cobertura em si. Foi uma oportunidade de revisitar todas essas memórias, algumas mais alegres, outras mais difíceis. Uma satisfação imensa poder apresentá-lo a vocês", disse.

A obra é um resumo da carreira de mais de 50 anos na cobertura da Fórmula 1, e traz episódios marcantes, desde o primeiro título por um piloto brasileiro, obtido por Emerson Fittipaldi, em 1972, em Monza (Itália) até o emblemático caso do "Singapuragate", onde o jornalista deu um furo mundial sobre o escândalo da armação protagonizada por pelo chefe da Renault, Flavio Briatore, e Nelsinho Piquet no circuito Marina Bay, em 2008 - na ocasião, o piloto brasileiro bateu propositalmente ordenado pelo líder da equipe francesa para favorecer Fernando Alonso, na época companheiro de equipe.

Como o nome sugere, "Muito Além do Grid" ainda traz histórias que fogem ao mundo do automobilismo e apresenta até o episódio do milésimo gol de Pelé, presenciado "in loco" pelo jornalista, na época então estagiário do Estadão, 19 de novembro de 1969.

"Eu tive muita sorte, pois éramos em quatro estagiários e o editor sorteou quem iria para aquele jogo. Eu peguei o papelzinho com o número 4 e pensei na hora que havia me dado mal, mas tive a felicidade de ser sorteado. Fui para o Maracanã e era difícil ter acesso ao campo, mas deu meu jeito e entrei. Me posicionei atrás do gol do Andrada e fui testemunha do milésimo gol", contou "Regi" aos presentes ao evento sobre o episódio icônico.

Formado pela Faculdade Cásper Líbero, Reginaldo Leme começou a carreira no jornal O Estado de São Paulo e durante 40 anos foi repórter e comentarista da TV Globo. Atualmente, é um dos comentaristas do time da Band, detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1.

A autobiografia é contada em 30 capítulos, mais epílogo e caderno com fotos históricas. O livro foi todo escrito em primeira pessoa, resultado de mais de cinco anos de depoimentos ao concedidos ao colega jornalista Alfredo Bokel, e conta com a edição de Tiago Mendonça e o apoio da ArcelorMittal.

Muito Além do Grid narra as cinco décadas de cobertura da maior categoria do automobilismo mundial pelo jornalista Reginaldo Leme Crédito: Vitor Bermudes / Mosaico Imagem

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