Efeito Copinha: joias de Brancão e Santão acertam com Flamengo e Botafogo

A Copa São Paulo de Futebol Junior é sempre uma grande vitrine para atletas de clubes capixabas poderem aparecer no cenário do futebol brasileiro. E na edição de 2018 da competição nacional a novela não foi diferente. Aconteceu assim com o jovem Breno Herculano Almeida, mais conhecido como Breno Orelha, de 18 anos. O atacante se destacou ao marcar três gols na vitória do Rio Branco por 6 a 1 sobre o União Barbarense - sendo um deles um golaço de meia-bicicleta. Logo após o jogo, mesmo com a desclassificação do Alvinegro ainda na fase de grupos, Orelha foi procurado por olheiros do Flamengo. E, exatos 20 dias depois, na tarde desta quinta-feira (01), o jogador natural de Cachoeiro de Itapemirim realizou exames na Gávea para assinar contrato com o Rubro-Negro.
"É uma alegria imensa essa que estou sentindo agora. Já estou no Rio de Janeiro para fazer os exames e assinar o contrato. Meu empresário, Marcos Bomfim, foi quem tomou conta de tudo e resolveu toda a situação para minha ida ao Flamengo. Recebi a notícia do acerto na noite desta quarta-feira, quando já estava deitado para dormir, e fiquei bem feliz. Hoje (quinta-feira), acordei cedo para avisar meus familiares. Eles ficaram contentes por essa minha conquista. É uma grande oportunidade que estou tendo, o Flamengo tem a maior torcida do mundo, então, vou treinar bastante para conquistar meu espaço no clube", afirmou Breno Orelha.
Se para a joia do Rio Branco ter brilhado na Copinha rendeu bons frutos, o roteiro foi o mesmo para Paulo, atacante do Espírito Santo. O atleta encheu os olhos do Botafogo com suas boas atuações no campeonato de categoria de base mais importante do país. O jovem jogador passou por exames médicos na manhã desta quarta-feira, em General Severiano, sede do Fogão, e já treina com a equipe sub-20 do Glorioso.