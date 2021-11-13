E-Taça EDP: acompanhe os primeiros jogos das oitavas de final

ARENA 1
- Caratoíra x São Pedro
- Jardim Bela Vista x Novo Porto Canoa
- São Pedro x Caratoíra
- Novo Porto Canoa x Jardim Bela Vista
ARENA 2
- Padre Gabriel x São Francisco
- Vista Mar x Serra Dourada
- São Francisco x Padre Gabriel
- Serra Dourada x Vista Mar
ARENA 3
- Santa Terezinha x Nova Rosa Da Penha
- Residencial Vista Do Mestre x Feu Rosa
- Nova Rosa Da Penha x Santa Terezinha
- Feu Rosa x Residencial Vista Do Mestre
ARENA 4
- Argolas x Muquiçaba
- Nova Esperança x Barra Do Jucu
- Muquiçaba x Argolas
- Barra Do Jucu x Nova Esperança