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E-Taça EDP: acompanhe os primeiros jogos das oitavas de final

Disputa das oitavas de final da E-Taça EDP das Comunidades de 2021 começa neste sábado (13) com os jogos da categoria masculina; acompanhe ao vivo
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 nov 2021 às 10:02

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 10:02

ARENA 1

  • Caratoíra x São Pedro
  • Jardim Bela Vista x Novo Porto Canoa
  • São Pedro x Caratoíra
  • Novo Porto Canoa x Jardim Bela Vista

ARENA 2

  • Padre Gabriel x São Francisco
  • Vista Mar x Serra Dourada
  • São Francisco x Padre Gabriel
  • Serra Dourada x Vista Mar

ARENA 3

  • Santa Terezinha x Nova Rosa Da Penha
  • Residencial Vista Do Mestre x Feu Rosa
  • Nova Rosa Da Penha x Santa Terezinha
  • Feu Rosa x Residencial Vista Do Mestre

ARENA 4

  • Argolas x Muquiçaba
  • Nova Esperança x Barra Do Jucu 
  • Muquiçaba x Argolas
  • Barra Do Jucu x Nova Esperança

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