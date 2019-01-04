Diversão vira coisa séria e capixaba desponta na vela nacional

São 12 anos de idade e 6 de carreira no esporte. Miguel Machado começou a velejar ainda pequeno, na escolinha Cabo Velho, em uma colônia de férias. O que começou como uma brincadeira de criança, evoluiu. Hoje ele já é apontado com uma grande promessa da vela e que caminha, ou melhor, veleja firme rumo às raias mais promissoras na categoria optimist.
“Entrei na escolinha durante uma colônia de férias. No início era uma forma de me divertir, mas com o tempo e os treinamentos, fui subindo de nível e a coisa começou a ficar mais sério. Hoje, mesmo estudando em período integral, estou me dedicando e treinando bastante”, contou.
Em fevereiro Miguel irá participar de uma seletiva, em Vitória, de olho em competições internacionais. O Mundial e a Sul-americano são os alvos.
“Ano passado fui classificado para o Norte-Americano, e foi uma experiência incrível, meu primeiro campeonato internacional. Em fevereiro, teremos a seletiva e vou buscar uma vaga em uma das principais competições internacionais. Se conseguir me classificar para o Mundial será maravilhoso”, afirmou.
Para chegar longe, Miguel não perde o foco. “Poder disputar uma competição internacional é gratificante por todo o esforço que venho fazendo. Não adianta ter um dom e não ter disciplina. Tem que treinar muito mesmo. O treinamento é que irá ganhar e trazer os resultados”.
Mesmo novo, Miguel já tem acompanhamento de gente grande, com direito à nutricionista e psicólogo. “Há um ano estou treinando com o Atilla Pellin, técnico que tem um centro de treinamento de vela, além dos técnicos do Iate Clube”.
RECONHECIMENTO
O jovem, que venceu recentemente o Open de Ilhabela-SP, está em preparação para o Campeonato Brasileiro, e a conquista em águas paulistas foi motivo de orgulho à família. Esperava um bom resultado, foi muito gratificante. Meus pais ficaram muito orgulhosos”, contou Miguel.
Os treinos para o Brasileiro já começaram e o jovem garante que está emocionalmente preparado. “Não estou nervoso e quero que as competições comecem logo. Não vai ser fácil, mas estou me preparando para conseguir ir bem”, finalizou Miguel.