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Diversão vira coisa séria e capixaba desponta na vela nacional

Multicampeão na categoria opitmist, Miguel Machado agora vai em busca de novos desafios na vela

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 14:44

Publicado em 

04 jan 2019 às 14:44
São 12 anos de idade e 6 de carreira no esporte. Miguel Machado começou a velejar ainda pequeno, na escolinha Cabo Velho, em uma colônia de férias. O que começou como uma brincadeira de criança, evoluiu. Hoje ele já é apontado com uma grande promessa da vela e que caminha, ou melhor, veleja firme rumo às raias mais promissoras na categoria optimist.
Miguel é um dos novos nomes de maior destaque na vela capixaba e brasileira Crédito: Divulgação
“Entrei na escolinha durante uma colônia de férias. No início era uma forma de me divertir, mas com o tempo e os treinamentos, fui subindo de nível e a coisa começou a ficar mais sério. Hoje, mesmo estudando em período integral, estou me dedicando e treinando bastante”, contou.
Em fevereiro Miguel irá participar de uma seletiva, em Vitória, de olho em competições internacionais. O Mundial e a Sul-americano são os alvos.
“Ano passado fui classificado para o Norte-Americano, e foi uma experiência incrível, meu primeiro campeonato internacional. Em fevereiro, teremos a seletiva e vou buscar uma vaga em uma das principais competições internacionais. Se conseguir me classificar para o Mundial será maravilhoso”, afirmou.
Para chegar longe, Miguel não perde o foco. “Poder disputar uma competição internacional é gratificante por todo o esforço que venho fazendo. Não adianta ter um dom e não ter disciplina. Tem que treinar muito mesmo. O treinamento é que irá ganhar e trazer os resultados”.
Mesmo novo, Miguel já tem acompanhamento de gente grande, com direito à nutricionista e psicólogo. “Há um ano estou treinando com o Atilla Pellin, técnico que tem um centro de treinamento de vela, além dos técnicos do Iate Clube”.
RECONHECIMENTO
O jovem, que venceu recentemente o Open de Ilhabela-SP, está em preparação para o Campeonato Brasileiro, e a conquista em águas paulistas foi motivo de orgulho à família. Esperava um bom resultado, foi muito gratificante. Meus pais ficaram muito orgulhosos”, contou Miguel.
Miguel já até tirou foto com o ídolo, o campeão olímpico na classe star, Robert Scheidt Crédito: Arquivo pessoal
Os treinos para o Brasileiro já começaram e o jovem garante que está emocionalmente preparado. “Não estou nervoso e quero que as competições comecem logo. Não vai ser fácil, mas estou me preparando para conseguir ir bem”, finalizou Miguel.

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