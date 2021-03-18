Diretor artístico das Olimpíadas de Tóquio renuncia ao cargo depois de fazer comentários gordofóbicos

Crédito: Divulgação / Site Oficial Tokyo 2020

Na última quarta-feira, o Diretor-executivo de criação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, Hiroshi Sasaki, pediu para deixar o cargo. Ele não resistiu à pressão depois de ter realizado um comentário gordofóbico que humilhou uma atriz e comediante popular no Japão.> Boali é a nova parceira do COB e estará com o Time Brasil até 2024- Houve uma expressão muito inadequada em minhas ideias e comentários. Peço desculpas sinceramente a ela e às pessoas que se sentiram desconfortáveis ​​com tal conteúdo - desculpou-se.

Segundo a revista Shukan Bunshun, o responsável pela abertura e encerramento das Olimpíadas propôs a alguns membros da equipe uma ideia que envolvia a artista Naomi Watanabe, de 33 anos.

Watanabe é uma referência da moda tanto no Japão, quanto no exterior, e desceria do céu fantasiada de porco na abertura dos Jogos. Com isso, através de uma mensagem de texto, o agora ex-diretor fez um jogo de palavras e transformou a palavra "olímpico" em "Olympig" ("pig" significa "porco" em inglês).