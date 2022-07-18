Definidas as seleções semifinalistas do Estadual de Beach Soccer

Final da competição está prevista para o fim de semana do dia 30/07 Crédito: Laila Pecorari / FECABES

A terceira rodada do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer definiu as últimas seleções classificadas para a fase final e os confrontos das semifinais.

Anchieta, Domingos Martins, Linhares e Vitória, no feminino, e Anchieta, Cariacica, Colatina e Vila Velha, no masculino, disputam as semifinais no próximo sábado (23), pela manhã, na Praia da Costa , em Vila Velha . As equipes que não passaram da fase de grupos, terão que disputar as competições classificatórias para participar do Estadual de 2023.

SÁBADO

Com a partida entre Vitória Rio Novo do Sul , no masculino, sendo vencida por WO favorável ao time capital, a partida das 9h, pelo feminino, iniciou a emoção na Praia da Costa. Valendo a classificação para as semifinais, Cariacica Linhares fizeram um jogo duro que só foi resolvido nas penalidades. No fim, melhor para Linhares que venceu de 2 a 1 nos pênaltis, após empate de 1 a 1, no tempo normal.

No master, a seleção de Vila Velha venceu por 1 a 0 a seleção de Vitória. Após confusão entre dois jogadores de Vitória com a arbitragem, e aos 9 minutos da segunda etapa, os árbitros da partida decidiram por encerrar a partida e o resultado confirmado pela Comissão Organizadora. Com o resultado, Vila Velha se sagrou campeão do Campeonato Master, após derrota de Marechal Floriano , no domingo (17).

Na sequência, a já classificada Vitória venceu com facilidade Rio Novo do Sul, que já estava eliminada. Com o largo placar de 16 a 0, a seleção da capital manteve a tranquilidade para a sequência da competição.

Na última partida do dia, que valia o primeiro lugar do grupo A, Colatina bateu Vila Velha em jogo disputado, pelo naipe masculino. A seleção canela-verde se lançou a frente, na busca pelo empate, quando estava perdendo por 5 a 4. Aproveitando o contra-ataque, a seleção do norte foi quem matou o jogo, finalizando em 7 a 4.

DOMINGO

Começando com a partida entre já eliminados no masculino, Marechal Floriano e Viana fizeram um belo duelo, finalizado em 6 a 5 para a seleção florianense. Já na partida que valia a classificação do grupo B feminino, mais pênaltis. Afonso Cláudio Domingos Martins empataram no tempo normal por 4 a 4. Nas penalidades, a seleção martinense venceu por 4 a 3 e está nas semifinais.

Na partida que podia sagrar Marechal Floriano como primeiro campeão do Master, Anchieta frustrou os planos florianense. De virada, a seleção anchietense levou a melhor e Vila Velha foi campeão com a vitória sobre a seleção da capital. Anchieta e Vila Velha entraram em quadra com seus rumos já definidos. E no duelo, a seleção do sul venceu as atuais vice-campeãs por 4 a 0.

Em mais um jogo que valia a liderança, Anchieta e Cariacica travaram um bom duelo, definido por Gabriel Santos, que marcou três vezes para os atuais campeões deixando o time sulista com a vitória por 4 a 3.

CONFIRA A TABELA DE JOGOS DAS SEMIFINAIS

Semifinais do Estadual de Beach Soccer Crédito: Divulgação / FECABES

Na base, os jogos também definiram as finais masculinas, já que na base não ocorrerão as semifinais. No feminino, Vila Nova, que teve seus jogos adiados a pedido da equipe, ainda finaliza os jogos da fase de grupos.