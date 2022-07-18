Definidas as seleções semifinalistas do Estadual de Beach Soccer

A terceira rodada do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer definiu as últimas seleções classificadas para a fase final e os confrontos das semifinais.
Anchieta, Domingos Martins, Linhares e Vitória, no feminino, e Anchieta, Cariacica, Colatina e Vila Velha, no masculino, disputam as semifinais no próximo sábado (23), pela manhã, na Praia da Costa, em Vila Velha. As equipes que não passaram da fase de grupos, terão que disputar as competições classificatórias para participar do Estadual de 2023.
SÁBADO
Com a partida entre Vitória e Rio Novo do Sul, no masculino, sendo vencida por WO favorável ao time capital, a partida das 9h, pelo feminino, iniciou a emoção na Praia da Costa. Valendo a classificação para as semifinais, Cariacica e Linhares fizeram um jogo duro que só foi resolvido nas penalidades. No fim, melhor para Linhares que venceu de 2 a 1 nos pênaltis, após empate de 1 a 1, no tempo normal.
No master, a seleção de Vila Velha venceu por 1 a 0 a seleção de Vitória. Após confusão entre dois jogadores de Vitória com a arbitragem, e aos 9 minutos da segunda etapa, os árbitros da partida decidiram por encerrar a partida e o resultado confirmado pela Comissão Organizadora. Com o resultado, Vila Velha se sagrou campeão do Campeonato Master, após derrota de Marechal Floriano, no domingo (17).
Na sequência, a já classificada Vitória venceu com facilidade Rio Novo do Sul, que já estava eliminada. Com o largo placar de 16 a 0, a seleção da capital manteve a tranquilidade para a sequência da competição.
Na última partida do dia, que valia o primeiro lugar do grupo A, Colatina bateu Vila Velha em jogo disputado, pelo naipe masculino. A seleção canela-verde se lançou a frente, na busca pelo empate, quando estava perdendo por 5 a 4. Aproveitando o contra-ataque, a seleção do norte foi quem matou o jogo, finalizando em 7 a 4.
DOMINGO
Começando com a partida entre já eliminados no masculino, Marechal Floriano e Viana fizeram um belo duelo, finalizado em 6 a 5 para a seleção florianense. Já na partida que valia a classificação do grupo B feminino, mais pênaltis. Afonso Cláudio e Domingos Martins empataram no tempo normal por 4 a 4. Nas penalidades, a seleção martinense venceu por 4 a 3 e está nas semifinais.
Na partida que podia sagrar Marechal Floriano como primeiro campeão do Master, Anchieta frustrou os planos florianense. De virada, a seleção anchietense levou a melhor e Vila Velha foi campeão com a vitória sobre a seleção da capital. Anchieta e Vila Velha entraram em quadra com seus rumos já definidos. E no duelo, a seleção do sul venceu as atuais vice-campeãs por 4 a 0.
Em mais um jogo que valia a liderança, Anchieta e Cariacica travaram um bom duelo, definido por Gabriel Santos, que marcou três vezes para os atuais campeões deixando o time sulista com a vitória por 4 a 3.
CONFIRA A TABELA DE JOGOS DAS SEMIFINAIS
Na base, os jogos também definiram as finais masculinas, já que na base não ocorrerão as semifinais. No feminino, Vila Nova, que teve seus jogos adiados a pedido da equipe, ainda finaliza os jogos da fase de grupos.