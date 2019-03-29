De olho em Tóquio, ginasta Natália Gáudio faz maratona internacional

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, a ginasta Natália Gáudio viaja nesta segunda-feira (01) rumo à Europa, onde terá pela frente seus primeiros desafios neste ano, em busca de seu principal objetivo: a classificação para as Olimpíadas de Tóquio, em 2020.
A primeira parada será a Itália, onde acontecerá a disputa da Copa do Mundo, a partir de sexta-feira (05). Na semana seguinte, a capixaba segue para a Bulgária, onde será realizada outra etapa da competição. Nos dois casos serão contabilizados pontos para a corrida olímpica. Finalizando o mês de abril, no último fim de semana, Natália estará no Azerbaijão para o chamado “Desafio de Copa do Mundo”, torneio sem pontuação válida para efeito classificatório dos Jogos do Japão.
"Estou me esforçando muito para evoluir a cada competição. Além dessas etapas classificatórias para as Olimpíadas, que é meu principal objetivo, a disputa no Azerbaijão é importante justamente para a preparação visando o Mundial de Ginástica Rítmica, em setembro, que também será lá e, aí sim, contará pontos para garantir vaga em 2020”, contou Natália.
Outro objetivo da ginasta para este ano é a disputa dos Jogos Pan-Americanos, que acontecerão entre julho e agosto em Lima, no Peru. “É uma das poucas medalhas que ainda não conquistei na minha carreira”, destaca a bolsista, que já foi, ntre vários outros títulos, hexacampeã brasileira e sul-americana, além de geral pan-americana (em competição exclusiva da modalidade).