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Várias atrações

Corrida noturna chega com várias atrações em Vitória

A prova será no sábado (30) e tem  largada marcada para as 21h, no Shopping Vitória. Evento também terá diversas atrações: shows, artistas circenses, pirofagia e muito mais

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2022 às 19:25
A etapa Santander Track&Field Run Series Shopping Vitória Night acontecerá no próximo sábado (30) com percursos de 5 km e 10 km
A etapa Santander Track&Field Run Series Shopping Vitória Night acontecerá no próximo sábado (30) com percursos de 5 km e 10 km Crédito: Santander Track & Field/Divulgação
O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas está de volta, após quase dois anos de pausa devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A etapa Santander Track&Field Run Series Shopping Vitória Night acontecerá no próximo sábado (30) com percursos de 5 km e 10 km.
A prova noturna terá largada às 21h, no Shopping Vitória, mas o evento vai começar a partir das 19h com diversas apresentações, inclusive a banda Parafina ao vivo. Entre as atrações estarão artistas circenses, pirofagia, massoterapeutas, degustação de café, painel de fotos, quadro de tintas neon e mais.
As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports e a troca dos kits acontecerá na loja da Track&Field, no 1º piso do Shopping Vitória, na Galeria Enseada. 

CORRIDA MAIS SUSTENTÁVEL

Em 2022, algumas iniciativas tornarão o circuito mais sustentável. O número de motos que fazem o acompanhamento do percurso será reduzido para diminuir a emissão de gases, os copos plásticos de água serão substituídos por latas e não haverá saco plástico no guarda-volumes, serão utilizadas gym bags. No lugar do papel com informações, apenas QRCodes. Além disso, lonas de sinalização impressas e alimentos foram reduzidos para evitar resíduos e desperdício. 

SERVIÇO

Percurso da Santander Track & Field já está definido
Percurso da Santander Track & Field já está definido Crédito: Santander Track & Field/Divulgação
  • Santander Track&Field Run Series Shopping Vitória Night 

  • Data: 30 de abril
  • Horário: a partir das 19h
  • Local: a largada será no Shopping Vitória 
  • Inscrições: aplicativo TFSports
  • Troca de kits: loja da Track&Field, no 1º piso

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