Corrida noturna chega com várias atrações em Vitória

A etapa Santander Track&Field Run Series Shopping Vitória Night acontecerá no próximo sábado (30) com percursos de 5 km e 10 km Crédito: Santander Track & Field/Divulgação

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas está de volta, após quase dois anos de pausa devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A etapa Santander Track&Field Run Series Shopping Vitória Night acontecerá no próximo sábado (30) com percursos de 5 km e 10 km.

A prova noturna terá largada às 21h, no Shopping Vitória, mas o evento vai começar a partir das 19h com diversas apresentações, inclusive a banda Parafina ao vivo. Entre as atrações estarão artistas circenses, pirofagia, massoterapeutas, degustação de café, painel de fotos, quadro de tintas neon e mais.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports e a troca dos kits acontecerá na loja da Track&Field, no 1º piso do Shopping Vitória, na Galeria Enseada.

CORRIDA MAIS SUSTENTÁVEL

Em 2022, algumas iniciativas tornarão o circuito mais sustentável. O número de motos que fazem o acompanhamento do percurso será reduzido para diminuir a emissão de gases, os copos plásticos de água serão substituídos por latas e não haverá saco plástico no guarda-volumes, serão utilizadas gym bags. No lugar do papel com informações, apenas QRCodes. Além disso, lonas de sinalização impressas e alimentos foram reduzidos para evitar resíduos e desperdício.

SERVIÇO

Percurso da Santander Track & Field já está definido Crédito: Santander Track & Field/Divulgação