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Consequências

Conselho de Ética do COB suspende Wallace do vôlei

Jogador da Seleção Brasileira de Vôlei publicou uma enquete nas redes sociais perguntando se seus seguidores atirariam no atual Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2023 às 16:31

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 16:31

Wallace também foi afastado pelo Sada Cruzeiro, clube onde joga
Wallace também foi afastado pelo Sada Cruzeiro, clube onde joga Crédito: FIVB/Divulgação
O Conselho de Ética do COB (Comitê Olímpico do Brasil) suspendeu o atleta Wallace, 35, do Sada Cruzeiro e campeão olímpico, de todas as atividades esportivas que acontecem sob o controle da entidade, de maneira preventiva. O atleta terá cinco dias, a partir do recebimento da citação, para apresentar sua defesa.
A decisão consta em documento assinado por Ney Bello, presidente do Conselho.
A suspensão atende pedido da AGU (Advocacia Geral da União) de punição ao jogador. As solicitações foram quanto a abertura de processo disciplinar, com multa de R$ 100 mil e banimento do esporte olímpico.
O Conselho decidiu também que a AGU é parte interessada e tem o direito de acompanhar o processo até o fim.
Na última segunda-feira (30), Wallace postou fotos em um clube de tiro e permitiu perguntas de seguidores no Instagram. Um deles questionou se o oposto do Cruzeiro daria um tiro no rosto o presidente da República, Luz Inácio Lula da Silva (PT). O jogador abriu uma enquete no aplicativo para saber se seus seguidores fariam aquilo.
Ele apagou a postagem pouco depois, mas gravações com a imagem da enquete já circulavam pelas redes sociais. Wallace fez parte da seleção brasileira medalha de ouro na Rio-2016 e prata em Londres-2012.
"Minimizar atos dessa natureza implica não apenas uma omissão impiedosa na defesa da racionalidade, como também sinaliza equivocadamente no sentido da normalização do absurdo, permitindo que atos se repitam e que o caos se instaure", diz o despacho.
"Por tal razão, deve o atleta Wallace Leandro de Souza ser cautelarmente suspenso de todas as atividades esportivas do sistema COB -consequentemente de suas afiliadas- até a finalização desse procedimento."
O artigo 286 do Código Penal define o delito de incitação ao crime. Trata-se de incentivar ou estimular publicamente o cometimento de um crime. A pena prevista para este caso é prisão de três a seis meses.
Diante da repercussão do caso, Wallace postou um vídeo em suas redes sociais se desculpando pelo episódio. Na última terça-feira, o Sada Cruzeiro anunciou a suspensão do jogador da equipe por tempo indeterminado. A CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) e o COB divulgaram notas repudiando o comportamento do atleta.
"A CBV repudia qualquer ato de violência ou incitação a atos violentos e entende que o esporte é uma ferramenta para propagação de valores como o respeito, a tolerância e a igualdade", disse a Confederação.
O jogador não se pronunciou até o momento a respeito das suspensões.

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