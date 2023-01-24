Conor McGregor é investigado pela polícia após ser acusado de espancar uma mulher

Conor McGregor teria espancado uma mulher durante a comemoração de seu aniversário em 2022 Crédito: Reprodução / Instagram

O lutador irlandês Conor McGregor, ex-campeão do UFC, está sendo investigado pela polícia por uma acusação de agressão. O atleta nega. Segundo o jornal inglês The Sun, uma mulher irlandesa diz que foi espancada pelo lutador em seu iate de luxo de três andares.

O suposto incidente teria acontecido no dia 17 de julho do ano passado, quando McGregor comemorou seu aniversário de 34 anos, na ilha de Formentera, na Espanha.

A mulher fez uma queixa formal contra McGregor na época, mas a polícia arquivou o caso porque a vítima não prestou depoimento completo à polícia. O caso foi reaberto a pedido dos advogados da mulher. Um tribunal de Ibiza está pronto para interrogar a vítima e também pode convocar McGregor.

Curiosidade: A imprensa espanhola afirma que a mulher que acusa McGregor não deu um depoimento completo à polícia na ocasião porque estava em estado de choque, de biquíni e só queria ir para casa. Ela disse que não havia policiais que falassem inglês quando foi prestar queixa.