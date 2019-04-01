Com promessas de melhorias, Calçada da Fama tem novo prazo de entrega

"Eu recebi o projeto pronto no dia 31 de janeiro e além da Calçada da Fama nós decidimos fazer um pacote de obras para melhorar o Centro de Treinamento, com reformas pontuais nos ginásios, pintura, manutenção em banheiros, nas calhas, porque não adianta só fazer a Calçada da Fama numa obra que não está tão bem apresentada. A intenção é valorizar ainda mais a Calçada da Fama. O processo já foi encaminhado para ser licitado, essa licitação deve acontecer em torno de 30 a 60 dias e a gente está acreditando em um prognóstico de que no início do segundo semestre vamos estar com a Calçada da Fama pronta. Pode ser até que aconteça um pouco antes", disse Júnior Abreu.