Com promessas de melhorias, Calçada da Fama tem novo prazo de entrega

Com previsão para ser inaugurada no dia 19 de fevereiro, a Calçada da Fama - que vai homenagear atletas e ex-atletas capixabas com destaque no cenário esportivo - tem um novo prazo para ser finalizada. Agora a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) pretende entregar o projeto, que vai englobar algumas melhorias pontuais no Centro de Treinamento, até o início do segundo semestre deste ano.
O secretário de Esportes, Júnior Abreu, que assumiu a pasta em 17 de janeiro de 2019, após a desistência do deputado estadual Marcelo Santos (PDT), explicou o motivo de o prazo ter sido estendido, acrescentando que novas benfeitorias virão junto da homenagem aos esportistas do Estado.
"Eu recebi o projeto pronto no dia 31 de janeiro e além da Calçada da Fama nós decidimos fazer um pacote de obras para melhorar o Centro de Treinamento, com reformas pontuais nos ginásios, pintura, manutenção em banheiros, nas calhas, porque não adianta só fazer a Calçada da Fama numa obra que não está tão bem apresentada. A intenção é valorizar ainda mais a Calçada da Fama. O processo já foi encaminhado para ser licitado, essa licitação deve acontecer em torno de 30 a 60 dias e a gente está acreditando em um prognóstico de que no início do segundo semestre vamos estar com a Calçada da Fama pronta. Pode ser até que aconteça um pouco antes", disse Júnior Abreu.
Apesar do atraso, o secretário garante que os dez primeiros homenageados não precisam se preocupar. Segundo Júnior eles estão entre as prioridades da Sesport.
"A comunidade esportiva capixaba pode se tranquilizar que o projeto Calçada da Fama é prioridade de nossa gestão, sabemos da importância do projeto que valoriza os atletas e mantém viva as memórias esportivas do Espírito Santo."
Os dez primeiros homenageados foram indicados por federações, confederações, entidades e associações esportivas, junto de uma comissão da Sesport.
São eles: Alison Cerutti (vôlei de praia), Daniel Mendes (paratletismo), Fábio Luiz (vôlei de praia), Frank Brown (voo livre), Geovani Silva (futebol), Juliétty Tesch (vela), Neymara Carvalho (bodyboarding), Nilo Etienne Duarte (futsal), Venicius Ribeiro, Buru (futebol de areia) e Tayanne Mantovanelli (ginástica rítmica).
A “Calçada da Fama” será em frente ao Ginásio Paulo Valiate Pimenta, que se situa dentro das dependências da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória.