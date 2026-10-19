O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 19 a 25 de outubro

Na série “Alguém Falou de Mim?”, Gen, que já foi um dos atores de teatro mais prestigiados do Japão, vê sua fama desaparecer com o passar dos anos. Sem conseguir lidar com o esquecimento do público, ele decide recomeçar a carreira e buscar o reconhecimento que perdeu. Nessa jornada , enfrenta dificuldades, passa por situações constrangedoras e conhece pessoas inesperadas. Entre tentativas de recuperar seu prestígio e a resistência em aceitar a nova realidade, ele se depara com os desafios de reconstruir a vida profissional longe da fama.