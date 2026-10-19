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Uruguaiana (RS) decreta emergência após transbordamento do rio Uruguai

Mais de 200 pessoas precisaram deixar suas casas, segundo a prefeitura

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 15:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2026 às 15:02
Mais de 200 pessoas precisaram deixar suas casas devido às inundações em Uruguaiana (RS)
Mais de 200 pessoas precisaram deixar suas casas devido às inundações em Uruguaiana (RS) Gabriel da Rosa / Prefeitura de Uruguaiana

A Prefeitura de Uruguaiana (RS) decretou situação de emergência, na última sexta-feira (16), após a elevação do nível do rio Uruguai causar inundações no município. No domingo (18), a cidade contabilizava 42 pessoas desabrigadas e 176 desalojados.


Na manhã desta segunda-feira (19), o rio Uruguai está com nível de 9,77 metros, considerado cota de inundação. Segundo a Defesa Civil da cidade, o nível está baixando.


O decreto de situação de emergência considera o volume expressivo de chuvas registrado entre julho e a primeira quinzena de outubro de 2026, com acumulado de 500 milímetros, além dos impactos provocados nas áreas urbana e rural.


Segundo o decreto, as inundações têm causado danos à infraestrutura municipal, dificuldades de acesso terrestre a localidades no interior e prejuízos à agricultura e à pecuária. O documento cita ainda as previsões meteorológicas relacionadas ao fenômeno El Niño, com possibilidade de continuidade dos efeitos até o final do ano.


Com a declaração da emergência, todos os órgãos municipais podem ser mobilizados para atuar nas ações de atendimento à população atingida, socorro e recuperação das áreas afetadas. A medida também autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos.


"A medida prevê, ainda, a possibilidade de contratação de bens, serviços e obras necessários ao atendimento da emergência e à recuperação das áreas afetadas, mediante dispensa de licitação nos termos da legislação vigente e observadas as exigências legais", informa a Prefeitura de Uruguaiana em nota. O decreto tem validade de 180 dias.


Na quinta-feira (15), o Rio Uruguai estava 10,02 metros acima do nível normal, com base em dados do Serviço Geológico do Brasil.


A prefeitura afirma já ter distribuído cerca de 800 refeições nos abrigos municipais. Uma campanha do agasalho realizada no domingo coletou 292 peças de roupas, 23 pares de calçados, 18 itens diversos como brinquedos e bolsas e uma manta de cama.


As ações de transferência das famílias contam com apoio do Exército Brasileiro.


A cheia do Rio Uruguai também alcançou nível de inundação nas cidades Itaqui (RS), com 270 pessoas desalojadas e 24 desabrigadas até a sexta-feira (16), e São Borja (RS), que divulgou ter suspendido aulas na última semana devido a chuvas, risco de alagamento, instabilidade da rede elétrica e dificuldade de acesso ao transporte escolar.

Eventos climáticos

Os desastres causados por eventos climáticos afetaram 6,9 milhões de pessoas em 1.035 municípios brasileiros de julho a setembro, segundo relatório da CNM (Confederação Nacional de Municípios). A entidade alerta que o El Niño deve favorecer a ocorrência de novos desastres nos próximos meses. Foram 25 mortes e 87,7 mil pessoas obrigadas a deixar suas casas no período.


No Rio Grande do Sul, em setembro, os temporais atingiram 146 municípios e afetaram mais de 527 mil pessoas. Ao todo, quatro pessoas morreram e mais de 3.000 deixararam suas casas. Houve danos em quase 2.400 residências, 38 escolas e 17 unidades de saúde.

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