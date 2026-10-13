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Vôlei

Com acesso garantido, Instituto Capixaba perde na despedida da Superliga C feminina

Time do Espírito Santo foi derrotado pelo BNB Rede Clube, que sagrou-se campeão

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2026 às 18:35
Instituto Capixaba
Instituto Capixaba Instituto Capixaba

O Instituto Capixaba conquistou, por antecipação, o acesso para a Superliga B de vôlei feminino. Mas o time do Espírito Santo ainda sonhava com o título da fase final da Superliga C. Porém, com a derrota por 3 sets a 0 (29/27, 25/10 e 25/23) para o BNB Rede Clube, em Fortaleza, o ICVC se despediu do torneio na quarta colocação.


Com a vitória, o BNB ficou com o título da Superliga C. Além de BNB e Instituto Capixaba, também garantiram o acesso: Vila Nova, de Goiás, e Napoli, de Santa Catarina, vice-campeão e terceiro colocados, respectivamente.


A campanha do Instituto Capixaba


Para chegar à Superliga B, o ICVC precisou disputar primeiro a fase sudeste da Superliga C. E fez bonito, conquistando em agosto o título de forma invicta, com quatro vitórias em quatro jogos no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo (SP).


Na fase final, disputada em Fortaleza, o time do Espírito Santo perdeu para o Napoli-SC, na estreia e engatou quatro vitórias consecutivas: sobre Recife, Londrina, Vila Nova e Manaus City-RR. Na despedida e com o acesso assegurado, o ICVC perdeu para o BNB Rede Clube, que atuava em casa.

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