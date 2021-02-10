COB é o 2º Comitê Olímpico do mundo em alcance digital, aponta pesquisa

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Uma pesquisa do IBOPE Repucom, que inaugurou o Ranking Digital de Comitês Olímpicos Nacionais, mostra que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) é responsável por algumas das páginas preferidas dos torcedores. Entre os 30 países com o maior número de medalhas em Jogos Olímpicos de Verão nas últimas 5 edições (2000-2016), o Time Brasil ocupa a segunda colocação do ranking, com 3 milhões de inscritos nas cinco plataformas digitais analisadas na pesquisa (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok), atrás apenas dos Estados Unidos.

- O centro de nossa estratégia passa pelo atleta, nosso maior influenciador, que humaniza a relação do COB com o fã. Além disso, a inteligência digital é fundamental. Estamos sempre atentos às tendências, o que nos leva a incorporar rapidamente e com consistência o que tem de mais quente nas nossas estratégias. Isso vale para as lives, que começamos a fazer sistematicamente mesmo antes da pandemia, e também para nossa chegada ao Tik Tok - disse Manoela Penna, diretora de comunicação e marketing do COB.

As organizações nacionais com o maior número de inscritos são: Estados Unidos (8,5 milhões de inscritos), Brasil (3 milhões), Grã-Bretanha (2,8 milhões), Canadá (1,9 milhão) e Japão (1,2 milhão). O Brasil também fica na vice-liderança no número de seguidores no Facebook e TikTok. O Facebook domina o número de inscritos do país, com 77% do volume total de inscritos.

- Termos sido o país-sede em 2016 foi o principal fator para o crescimento e manutenção do interesse dos brasileiros pelos Jogos Olímpicos. Hoje, 72% dos internautas brasileiros com 18 anos ou mais se declaram fãs de Olimpíadas, um salto de 30% em relação a 2016. Após mais de quatro anos da Rio 2016, estamos nos lugares mais altos do pódio em alcance digital, um legado valioso e que oferece um enorme potencial para os patrocinadores na promoção e associação de suas marcas aos valores mais nobres do esporte mundial - analisou Arthur Bernardo, diretor executivo do IBOPE Repucom.

Em valores absolutos, as 30 entidades com maior volume de medalhas nas últimas cinco edições dos Jogos Olímpicos de verão possuem juntos 22,7 milhões de inscritos nas 5 plataformas digitais analisadas (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok). O Facebook concentra o maior volume, com 56% de participação no acumulado total de inscrições, seguido por Twitter (23%), Instagram (12%), TikTok (7%) e YouTube (2%).

Facebook e Instagram lideram na quantidade de contas, com 90% de presença entre os 30 países analisados. O TikTok é a plataforma com o menor número de contas, adotado por apenas 7 organizações até o momento. Vale destacar que Comitês Olímpicos de três países (China, Cuba e Etiópia) não possuem conta em nenhuma destas plataformas.

Os Estados Unidos lideram o ranking representando 38% de participação no volume total de seguidores. Os 8,5 milhões de inscritos são quase três vezes o total de seguidores do COB, segundo colocado no ranking global. Os EUA liderarem em todas as plataformas digitais, com destaque para seu perfil no TikTok, cujo volume de seguidores supera o próprio perfil dos Jogos Olímpicos.

A Grã-Bretanha, que sediou os jogos de 2012, aparece na terceira colocação do ranking com 2,8 milhões de inscritos em suas plataformas, o que sugere que (assim como o Brasil), o alto interesse também seja legado dos Jogos na última década. Destaca-se o Twitter do “Team GB”, vice-líder na plataforma atrás apenas dos Estados Unidos.

O Canadá figura na quarta posição, com valor próximo à marca de 2 milhões de inscritos, expressivo em relação à proporção de sua população total (37,6 milhões de habitantes em 2019). Se destaca o perfil oficial no Instagram do “Team Canada”, segundo maior na plataforma, atrás apenas dos EUA. O país é o único do TOP 5 que ainda não criou sua conta no TikTok.