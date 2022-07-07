Capixabas estreiam com vitória no futsal feminino nos Jogos Universitários

Jogos Universitários começaram bem para equipes da Capital Crédito: Grupa em Gênero e Esporte/Divulgação

Os Jogos Universitários do Espírito Santo (JUNES) começaram bem para as meninas da UFES e da Multivix. No último domingo (3), a abertura da competição ficou marcada por uma arquibancada cheia e animada, com vitórias arrasadoras das duas equipes, mostrando que são as favoritas e vão brigar forte pelo título deste ano.

O time da UFES/Grupa jogou contra a equipe do IFES/Aracruz e não tomou conhecimento das adversárias. Com uma estratégia de jogo forte e bem definida, o time da Capital aplicou uma goleada de 8 a 1. A Multivix, que é representada pelas meninas do Vila Nova, uma das equipes mais tradicionais do Futebol Feminino no Estado, precisou jogar duas vezes no mesmo final de semana; isso porque estão disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Na primeira partida, venceram o IFES/Aracruz por 12 a 0. No segundo jogo, uma vitória mais simples: 6 a 0, com destaque para a atleta Naná, que já é artilheira isolada da competição.

UFES/Grupa estreou com vitória na competição e promete brigar pelo título Crédito: Grupa em Gênero e Esporte/Divulgação