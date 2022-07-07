Capixabas estreiam com vitória no futsal feminino nos Jogos Universitários

Os Jogos Universitários do Espírito Santo (JUNES) começaram bem para as meninas da UFES e da Multivix. No último domingo (3), a abertura da competição ficou marcada por uma arquibancada cheia e animada, com vitórias arrasadoras das duas equipes, mostrando que são as favoritas e vão brigar forte pelo título deste ano.
O time da UFES/Grupa jogou contra a equipe do IFES/Aracruz e não tomou conhecimento das adversárias. Com uma estratégia de jogo forte e bem definida, o time da Capital aplicou uma goleada de 8 a 1. A Multivix, que é representada pelas meninas do Vila Nova, uma das equipes mais tradicionais do Futebol Feminino no Estado, precisou jogar duas vezes no mesmo final de semana; isso porque estão disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Na primeira partida, venceram o IFES/Aracruz por 12 a 0. No segundo jogo, uma vitória mais simples: 6 a 0, com destaque para a atleta Naná, que já é artilheira isolada da competição.
As jogadoras da Multivix folgam neste final de semana, para voltar o foco nas oitavas de final da série A3 do Brasileirão feminino. A UVV/Imperador enfrenta no sábado (9) às 12h a equipe da UFES/Grupa, e no domingo (10), joga contra o IFES/Aracruz, que precisa se recuperar da derrota sofrida na primeira partida. Os Jogos Universitários do Espírito Santo valem como etapa Estadual dos Jogos Universitários Brasileiros, que são organizados pela Federação Universitária de Esporte Capixaba (FUEC).