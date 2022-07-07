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Futsal Feminino

Capixabas estreiam com vitória no futsal feminino nos Jogos Universitários

Competição teve abertura com torcida animada e jogos pouco disputados. Favoritas, equipes da Capital confirmaram a expectativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2022 às 23:54

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 23:54

Jogos Universitários começaram bem para equipes da capital
Jogos Universitários começaram bem para equipes da Capital Crédito: Grupa em Gênero e Esporte/Divulgação
Os Jogos Universitários do Espírito Santo (JUNES) começaram bem para as meninas da UFES e da Multivix. No último domingo (3), a abertura da competição ficou marcada por uma arquibancada cheia e animada, com vitórias arrasadoras das duas equipes, mostrando que são as favoritas e vão brigar forte pelo título deste ano.
O time da UFES/Grupa jogou contra a equipe do IFES/Aracruz e não tomou conhecimento das adversárias. Com uma estratégia de jogo forte e bem definida, o time da Capital aplicou uma goleada de 8 a 1. A Multivix, que é representada pelas meninas do Vila Nova, uma das equipes mais tradicionais do Futebol Feminino no Estado, precisou jogar duas vezes no mesmo final de semana; isso porque estão disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Na primeira partida, venceram o IFES/Aracruz por 12 a 0. No segundo jogo, uma vitória mais simples: 6 a 0, com destaque para a atleta Naná, que já é artilheira isolada da competição.

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UFES/Grupa estreou com vitória na competição e promete brigar pelo título
UFES/Grupa estreou com vitória na competição e promete brigar pelo título Crédito: Grupa em Gênero e Esporte/Divulgação
As jogadoras da Multivix folgam neste final de semana, para voltar o foco nas oitavas de final da série A3 do Brasileirão feminino. A UVV/Imperador enfrenta no sábado (9) às 12h a equipe da UFES/Grupa, e no domingo (10), joga contra o IFES/Aracruz, que precisa se recuperar da derrota sofrida na primeira partida. Os Jogos Universitários do Espírito Santo valem como etapa Estadual dos Jogos Universitários Brasileiros, que são organizados pela Federação Universitária de Esporte Capixaba (FUEC).

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