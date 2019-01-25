Capixaba Bruno Crivilin tem metas ousadas para o enduro em 2019

O piloto Bruno Crivilin Crédito: Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool

Um ano de mudanças no enduro. Essa é a promessa do piloto Bruno Crivilin, de 21 anos, um dos grandes nomes da modalidade no Brasil e no mundo. Em 2019, o capixaba de Aracruz deixará de correr para a KTM, equipe que esteve por quatro anos, e assumirá a responsabilidade de defender uma nova marca. A mudança ainda não pode ser anunciada, mas o atleta garante que está empolgado com as novas possibilidades.

“Para esse ano eu coloquei novas metas e objetivos para seguir e conquistar. Ainda não posso divulgar a marca, mas posso garantir que eles atenderam a todas as minhas expectativas.”

Bruno figurou entre os top 10 do Mundial de Enduro e em 2017 foi o primeiro brasileiro a ser campeão do Red Bull Romaniacs, na Romênia. Por isso, ele tem metas ousadas. Meu objetivo é trazer títulos para a marca, é isso que todo patrocinador espera da gente. Além disso espero poder divulgar a marca, mostrar a qualidade da moto”.

Mas as vantagens da parceria não serão sentidas apenas para a marca que está investindo no atleta. Bruno também espera conseguir ainda mais visibilidade no esporte. “É uma marca muito forte, não só no Brasil. O profissionalismo da equipe é muito bom, meu chefe de equipe foi uma referência do esporte no país. Sem dúvida essa mudança vai trazer mais visibilidade para a minha carreira”.

O piloto Bruno Crivilin Crédito: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Por se tratar de um esporte de um esporte considerado radical, as lesões também são frequentes na vida do atleta, que já precisou enfrentar as salas de cirurgia três vezes. “É um esporte que oferece um pouco de riso, às vezes acaba acontecendo de nos machucarmos”, afirmou.

Recentemente uma lesão no joelho direito afastou o piloto das pistas. “No fim do ano passado eu tava correndo no Chile, vinha de uma boa temporada no mundial, naquele momento eu estava fazendo a minha melhor prova no ano. Foi quando rompi o ligamento do joelho e precisei fazer uma cirurgia.”

Passado o susto, Bruno começou o processo de superação para voltar às competições. “Meu desafio vai ser ter paciência para esperar a recuperação completa.”

Parceria é sucesso garantido

Atleta patrocinado pela RedBull no Brasil, Bruno Crivilin recentemente esteve em um evento promovido pela marca que contou com os grandes nomes do esporte. Dos 34 atletas patrocinados pela marca no Brasil, 27 estiveram no evento.

Bruno Crivilin Crédito: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

“Tinha muita gente que a gente admira, mas só vê na televisão. Foi uma semana bem bacana, deu para fazer muitas amizades”, contou o atleta.

Além de conhecer os grandes atletas do país, Bruno contou que ser patrocinado pela marca traz algumas possibilidades. Recentemente o piloto, junto com Felipe Fraga, piloto da Stock Car, tiveram uma ideia inusitada, uma troca de veículos.

“ Estamos trabalhando nessa ideia e talvez poderemos trocar. Ainda são planos, mas seria muito louco”, contou o piloto.