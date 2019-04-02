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Sub-21

Capixaba bilha e conquista etapa do Sul-Americano de vôlei de praia

Além do título no Chile, que vale pontos para o Mundial da categoria, capixaba Thamela foi eleita a melhor jogadora do torneio

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 18:18

Publicado em 

02 abr 2019 às 18:18
Capixaba Thamela Coradello do vôlei de praia Crédito: Aquivo Pessoal
Revelação do vôlei de praia capixaba e brasileiro, a jovem Thamela Coradello conquistou mais um resultado expressivo. Ao lado da sul-mato-grossense Victoria Lopes, a jogadora conquistou a etapa do Chile do Classificatório Sul-Americano para o Mundial Sub-21, que será realizado em junho, na Tailândia.
A dupla fez uma campanha perfeita, vencendo os seis jogos disputados na arena montada na cidade de Arica. Na decisão, triunfo por 2 sets a 0 (21/14, 21/12) sobre as argentinas Churin e Victoria, garantindo 200 pontos ao Brasil no ranking geral. Além disso, Thamela foi eleita a melhor jogadora do torneio.
De volta ao Brasil, a capixaba comemorou o resultado e contou que nesta quarta-feira já embarca para o Peru, onde acontece a segunda etapa do Sul-Americano.
"Fizemos bons jogos onde conseguimos colocar o nosso ritmo. Ganhamos o campeonato invictas e estamos bem felizes. Mas eu nunca tinha jogado com a Victoria antes, apesar da gente treinar juntas, em Aracaju. A parceria foi muito boa porque ela é experiente. Agora vou jogar a etapa do Peru, que começa na próxima sexta-feira. Mas desta vez vou jogar com a esta, vou jogar com a Vitória, do Rio de Janeiro."
O classificatório conta com três etapas, e os cinco países que mais pontuarem ao final dos eventos, garantem vaga no Mundial. Além do torneio em Lima, no Peru, que acontece de 5 a 7 de abril, e cidade de Assunção, no Paraguai, recebe a última etapa, nos dias 13 e 14 de abril.

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