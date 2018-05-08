Bruno Xavier muda a 'geografia' do futebol de areia do Espírito Santo

A presença de Bruno Xavier, eleito Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 2013 e 2014, tem mudado a geografia do futebol de areia do Espírito Santo.

É que Bruno Xavier criou o Centro de Treinamento Missão (CTM), em Anchieta, e o esporte deu salto significativo de crescimento na região, que já era conhecida por campeonatos municipais de bom nível técnico. Atletas sendo convocados para as seleções brasileiras de base tem sido algo frequente, como o goleiro Gean Pietro e o atacante Raphael Silva, campeões sul-americanos sub-20 no ano passado.

Bruno Xavier é um dos principais nomes do futebol de areia do Estado Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Além disso, em 2017, o time de Anchieta sagrou-se tricampeão do Campeonato Estadual, conduzido justamente pelo craque Bruno Xavier.

Desta vez, o CTM disputará a grande final do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, no próximo sábado (12), na Aert, em Bairro de Fátima, na Serra. O sucesso não se resume aos homens. A equipe feminina do CTM disputará o terceiro lugar na mesma competição na Aert. E justamente contra Capixaba, equipe da região.

A ideia da criação do Centro de Treinamento, segundo Xavier, era integrar jovens à sociedade por meio do esporte, sem contar a renovação de atletas de nível nacional, já que somente ele e o goleiro Mão têm sido convocados com frequência para a seleção principal.

Anchieta além de ser uma cidade litorânea e com belíssimas praias, também tem como morador o melhor jogador do mundo, que sempre representou o município e hoje tem um projeto social bem bacana, que não tem apenas o time adulto, desenvolve também outras categorias, sempre repassando sua experiência de atleta e, principalmente, como cidadão de bem, ético e profissional, destacou Rui, campeão brasileiro pela seleção capixaba em 2010, que já defendeu alguns dos melhores clubes do mundo, dentre eles o Barcelona, da Espanha.

Finais acontecem neste sábado (12)