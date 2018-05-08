Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beach Soccer

Bruno Xavier muda a 'geografia' do futebol de areia do Espírito Santo

O atleta criou o Centro de Treinamento Missão (CTM), em Anchieta, e o esporte evoluiu ainda mais na região

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 15:51
A presença de Bruno Xavier, eleito Melhor Jogador do Mundo pela FIFA em 2013 e 2014, tem mudado a geografia do futebol de areia do Espírito Santo.
É que Bruno Xavier criou o Centro de Treinamento Missão (CTM), em Anchieta, e o esporte deu salto significativo de crescimento na região, que já era conhecida por campeonatos municipais de bom nível técnico. Atletas sendo convocados para as seleções brasileiras de base tem sido algo frequente, como o goleiro Gean Pietro e o atacante Raphael Silva, campeões sul-americanos sub-20 no ano passado.
Bruno Xavier é um dos principais nomes do futebol de areia do Estado Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Além disso, em 2017, o time de Anchieta sagrou-se tricampeão do Campeonato Estadual, conduzido justamente pelo craque Bruno Xavier.
Desta vez, o CTM disputará a grande final do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, no próximo sábado (12), na Aert, em Bairro de Fátima, na Serra. O sucesso não se resume aos homens.  A equipe feminina do CTM disputará o terceiro lugar na mesma competição na Aert. E justamente contra Capixaba, equipe da região.
A ideia da criação do Centro de Treinamento, segundo Xavier, era integrar jovens à sociedade por meio do esporte, sem contar a renovação de atletas de nível nacional, já que somente ele e o goleiro Mão têm sido convocados com frequência para a seleção principal.
Anchieta além de ser uma cidade litorânea e com belíssimas praias, também tem como morador o melhor jogador do mundo, que sempre representou o município e hoje tem um projeto social bem bacana, que não tem apenas o time adulto, desenvolve também outras categorias, sempre repassando sua experiência de atleta e, principalmente, como cidadão de bem, ético e profissional, destacou Rui, campeão brasileiro pela seleção capixaba em 2010, que já defendeu alguns dos melhores clubes do mundo, dentre eles o Barcelona, da Espanha.
Finais acontecem neste sábado (12)
Rio Branco e Centro de Treinamento Missão (CTM) são os finalistas do Campeonato Metropolitano Masculino de Beach Soccer. Os dois chegam invictos à decisão, às 11 horas, na Aert. Entre as meninas, Rio Branco e São Pedro disputam a final, prevista para às 10 horas. Ambas também chegam sem perder.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados