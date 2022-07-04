Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Bruno Soares cai nas duplas e deixa Brasil sem tenistas nas quartas de Wimbledon
Fim da linha

Bruno Soares cai nas duplas e deixa Brasil sem tenistas nas quartas de Wimbledon

Mineiro foi o brasileiro que mais avançou nesta temporada, a compatriota Bia Haddad não superou as expectativas para o torneio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jul 2022 às 14:45

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 14:45

Tênis
Bruno Soares jogou ao lado do britânico Jamie Murray Crédito: Divulgação
A participação do Brasil em Wimbledon terminou nesta segunda-feira (4), quando Bruno Soares foi eliminado nas oitavas de final das duplas masculinas. Ao lado do parceiro britânico Jamie Murray, o mineiro foi derrotado por 3 sets a 1 pela dupla cabeça de chave número 7 do torneio, formada pelo australiano John Peers e o eslovaco Filip Polasek, após parciais de 6/7 (5/7), 4/6, 6/4 e 4/6.
A derrota marcou a segunda eliminação seguida de Soares durante um embate com Peers. Um dia antes, no domingo (3), o tenista brasileiro e a compatriota Beatriz Haddad Maia enfrentaram o australiano e Gabriela Dabrowski nas oitavas de final das duplas mistas e perderam por 2 sets a 1, em partida na qual levaram um "pneu" no terceiro set depois de começarem vencendo e permitirem o empate. Os algozes da dupla do Brasil eram os cabeças 4 das mistas.
No reencontro com Peers nesta segunda, Bruno Soares e Jamie Murray conseguiram levar o primeiro set para o tie-break, mesmo com dificuldades, mas acabaram derrotados. Após deixarem os adversários abrirem 2 a 0 no set seguinte, reagiram no terceiro e venceram por 6 a 4. A reação, contudo, não continuou, e a última parcial terminou com vitória por 6 a 4 de Peers e Polasek, confirmando a eliminação do último brasileiro em Wimbledon.

Veja Também

Gui Santos causa boa impressão em primeiros testes na NBA

Recuperado de acidente, piloto chinês confirma presença no GP da Áustria de F-1

Além de Soares, outros brasileiros foram eliminados nas oitavas de final. Parceira do mineiro nas mistas, Bia Haddad perdeu também nas duplas femininas, ao lado da polonesa Magdalena Frech Elas foram derrotadas por duplo 6/1 para a australiana Ellen Perez e a americana Nicole Melichar-Martinez. No simples, disputa na qual a expectativa era alta em razão de seus títulos em Birmingham e Nottingham, Bia caiu na primeira fase para a eslovena Kaja Juvan.
Também no domingo, Rafael Matos e o espanhol David Vega não conseguiram avançar às quartas de final. Em duelo com a dupla número 1 do mundo, formada pelo americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, perderam por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 6/3 e 6/4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Inglaterra Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados