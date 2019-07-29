Bruno Crivilin é o mais rápido na sexta etapa do Brasileiro de Enduro

O resultado levou Crivilin à vice-liderança das categorias E1 e Enduro GP. “Eu já imaginava que a etapa seria assim. Ganhei algumas especiais (trechos cronometrados) e o francês ganhou outras, com diferenças de poucos segundos e até mesmo centésimos de segundo. Estou satisfeito com o resultado, porque o campeonato ainda está aberto e vamos com tudo para a grande final”, ressalta o piloto.