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Tragédia

Brasileiro morre durante prova de ultramaratona em montanha na França

Acidente aconteceu no período da madrugada durante a Ultra-Trail du Mont-Blanc. Identidade da vítima ainda não foi revelada pela organização da prova
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 ago 2022 às 12:28

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 12:28

Brasileiro morre durante ultramatona na França
Brasileiro morre durante ultramatona na França Crédito: Reprodução / Columbia Sports
Um corredor brasileiro, que não teve sua identidade revelada, morreu na última segunda-feira (22) durante uma prova da "Ultra-Trail du Mont-Blanc", uma ultramaratona disputada em uma região montanhosa da França. O anúncio foi feito pela organização do evento, que informou que o ocorrido se deu na cidade de Les Contamines.
De acordo com as informações, a morte aconteceu por volta de 1h30 desta terça-feira (23) no horário local (20h30 da última segunda-feira no Brasil). A causa, segundo a organização, foi um "acidente", mas a maneira como ele aconteceu não foi revelada. Ainda segundo a organização, um helicóptero foi enviado com o resgate e confirmou o falecimento do atleta.
A entidade afirmou que o nome do atleta não será divulgado em respeito à família e amigos. O brasileiro participava da PTL, uma prova de resistência por equipes que se estende por 300 quilômetros e acontece a 25 mil metros de altura. Ela é apenas uma das oito etapas organizadas pelo "Ultra-Trail del Mont-Blanc" nessa semana.
A principal prova do evento está programada para a próxima sexta-feira (26), em Chamonix, na França. A previsão é que conte com 2.300 corredores.

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