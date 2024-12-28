Bortoleto não está satisfeito só por chegar à F-1: "Quero ganhar corridas"

Gabriel Bortoleto se sagrou campeão da F2 e disputará a F1 em 2025 pela Sauber Crédito: Reuters/Folhapress

Ao alinhar a Sauber no grid de largada do GP da Austrália, em 16 de março de 2025, Gabriel Bortoleto vai encerrar um jejum do Brasil que não conta com um representante a iniciar um campeonato da Fórmula 1 como titular desde Felipe Massa, em 2017

O feito, porém, está longe de satisfazer o piloto de 20 anos que chega à principal categoria do automobilismo mundial após conquistar os títulos da Fórmula 3 e Fórmula 2 de maneira consecutiva. "Estou feliz por representar meu país, mas isso não me satisfaz inteiramente", diz Bortoleto. "Quero representar meu país e ir bem, mas quero vencer corridas no futuro, lutar por coisas importantes", completou ele, que diz estar ciente de um período de aprendizado.

"Primeiro preciso melhorar como piloto e progredir na F-1. É a coisa mais importante para mim agora", afirmou ele. "Meu objetivo é maior do que isso. Não estou feliz apenas sendo um piloto de Fórmula 1. Quero poder lutar por coisas e deixar meu país orgulhoso de tudo que posso conquistar."

Ser anunciado no início de novembro como piloto da Sauber é o ápice de uma ascensão rápida. O brasileiro estreou em monopostos em 2020. Chegou à Fórmula 3 em 2023, arrasando como novato e conquistando o título no primeiro ano.

Gabriel Bortoleto comemora vitória na Fórmula 2 Crédito: Divulgação/F2

Deu sequência com novo título como novato, desta vez na Fórmula 2, neste ano. Com isso, o brasileiro se tornou o quarto piloto a ser campeão consecutivamente da F-3 e F-2, depois do monegasco Charles Leclerc, do britânico George Russell e do australiano Oscar Piastri.

"Para mim, é uma honra estar entre esses nomes", afirma Bortoleto. "Esses pilotos são vencedores de GPs na Fórmula 1 e fortes candidatos a futuros título, então para mim é um privilégio fazer parte dessa lista", completou.

O brasileiro diz que esses pilotos são uma inspiração para os mais jovens. Leclerc, na Ferrari, terminou o último Mundial de pilotos na terceira colocação, enquanto Piastri foi o quarto na McLaren, e Russell, o sexto, com a Mercedes. "É bom fazer parte deste clube. Agora é olhar para frente e ver o que posso fazer na F-1 também", disse o piloto, que já tem a consistência com uma marca registrada.