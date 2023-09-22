Boletim de Ocorrência aponta que Walewska caiu do 17° andar de prédio em SP

Walewska faleceu na noite de quinta-feira (21) Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Campeã olímpica com a seleção feminina de vôlei, a ex-jogadora Walewska morreu na noite da última quinta-feira (21) em São Paulo . Inicialmente, a causa da morte não foi divulgada, mas na manhã desta sexta (22), a Polícia Civil do Estado de São Paulo informou, no Boletim de Ocorrência, que Walewska teria caído do 17º andar do prédio onde estava.

De acordo com o documento, há investigação sobre hipótese de suicídio. Expedido no 78º Distrito Policial de SP, a ocorrência foi registrada por volta de 18h09, com comunicação às 20h19.

Tentativa de socorro

O B.O informa que a gestora do prédio onde Waleska estava, afirmou que a ex-atleta se jogou do 17º andar, onde seria uma área de lazer. Uma unidade de resgate foi acionada, mas o óbito foi confirmado no local.

O local possui câmeras de videomonitoramento nos corredores e seu acesso se dá apenas pelos moradores por uma porta habilitada com biometria facial. Walewska teria passado sozinha pela porta às 16h50 de quinta-feira.

A ex-atleta estava em São Paulo para divulgação de sua biografia. Além disso, ela lançaria uma linha de chocolates saudáveis. Wal, como era conhecida, tinha 43 anos e faturou o ouro olímpico em Pequim-2008. Antes, ela fez parte do elenco brasileiro que foi bronze em Sydney-2000.

Em clubes brasileiros, a central se destacou por Rexona/Ades, Vôlei Amil e Dentil Praia Clube. No exterior, atuou por Sirio Perugia (Itália), Grupo 2002 Murcia (Espanha) e VC Zarechie Odintsovo (Rússia).

A brasileira se aposentou das quadras no ano passado e, nos últimos tempos, apostava em lançamento de produtos envolvendo liderança e alta performance.

CBV se manifesta

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) emitiu uma nota abordando a morte de Walewska. A entidade ressaltou os títulos da central e, em nome do presidente Radamés Lattari, se solidarizou com os familiares.

"Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento da campeã olímpica Walewska na noite desta quinta-feira", escreveu a entidade.

Central de excepcional talento, Walewska defendeu por muitos anos a seleção brasileira feminina. Além da medalha de ouro nos Jogos de Pequim 2008, foi bronze em Sydney 2000, conquistou três títulos do Grand Prix, os Jogos Pan-Americanos de 1999 e a Copa das Campeões de 2013.