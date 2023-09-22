Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Boletim de Ocorrência aponta que Walewska caiu do 17° andar de prédio em SP
Investigação

Boletim de Ocorrência aponta que Walewska caiu do 17° andar de prédio em SP

B.O informa que a gestora do prédio afirmou que a ex-atleta se jogou do 17° andar, onde seria uma área de lazer. Uma unidade de resgate foi acionada, mas o óbito foi confirmado no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2023 às 10:46

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 10:46

Walewska faleceu na noite de quinta-feira (21)
Walewska faleceu na noite de quinta-feira (21) Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Campeã olímpica com a seleção feminina de vôlei, a ex-jogadora Walewska morreu na noite da última quinta-feira (21) em São Paulo. Inicialmente, a causa da morte não foi divulgada, mas na manhã desta sexta (22), a Polícia Civil do Estado de São Paulo informou, no Boletim de Ocorrência, que Walewska teria caído do 17º andar do prédio onde estava.
De acordo com o documento, há investigação sobre hipótese de suicídio. Expedido no 78º Distrito Policial de SP, a ocorrência foi registrada por volta de 18h09, com comunicação às 20h19.

Tentativa de socorro

O B.O informa que a gestora do prédio onde Waleska estava, afirmou que a ex-atleta se jogou do 17º andar, onde seria uma área de lazer. Uma unidade de resgate foi acionada, mas o óbito foi confirmado no local.
O local possui câmeras de videomonitoramento nos corredores e seu acesso se dá apenas pelos moradores por uma porta habilitada com biometria facial. Walewska teria passado sozinha pela porta às 16h50 de quinta-feira.
A ex-atleta estava em São Paulo para divulgação de sua biografia. Além disso, ela lançaria uma linha de chocolates saudáveis. Wal, como era conhecida, tinha 43 anos e faturou o ouro olímpico em Pequim-2008. Antes, ela fez parte do elenco brasileiro que foi bronze em Sydney-2000.
Em clubes brasileiros, a central se destacou por Rexona/Ades, Vôlei Amil e Dentil Praia Clube. No exterior, atuou por Sirio Perugia (Itália), Grupo 2002 Murcia (Espanha) e VC Zarechie Odintsovo (Rússia).
A brasileira se aposentou das quadras no ano passado e, nos últimos tempos, apostava em lançamento de produtos envolvendo liderança e alta performance.

CBV se manifesta

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) emitiu uma nota abordando a morte de Walewska. A entidade ressaltou os títulos da central e, em nome do presidente Radamés Lattari, se solidarizou com os familiares.
"Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento da campeã olímpica Walewska na noite desta quinta-feira", escreveu a entidade.
Central de excepcional talento, Walewska defendeu por muitos anos a seleção brasileira feminina. Além da medalha de ouro nos Jogos de Pequim 2008, foi bronze em Sydney 2000, conquistou três títulos do Grand Prix, os Jogos Pan-Americanos de 1999 e a Copa das Campeões de 2013.
"Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora", diz o presidente da CBV, Radamés Lattari.

Veja Também

Morre Walewska, campeã olímpica com a seleção de vôlei, aos 43 anos

Em clima de luto, seleção feminina de vôlei perde a 1ª no Pré-Olímpico

TV Gazeta vai transmitir Jungle Fight 120, que contará com 11 capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Paulo (SP) Investigação Vôlei Seleção Brasileira Feminina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados