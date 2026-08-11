Bella Nascimento é convocada para disputa de qualificatório do Pré-Olímpico de basquete

A capixaba Bella Nascimento está convocada para defender a Seleção Brasileira feminina de basquete no Qualificatório para o Pré-Olímpico de Los Angeles 2028. O torneio será disputado entre os dias 17 e 23 de agosto, em Guadalajara, no México, e representa a primeira oportunidade do Brasil de buscar uma vaga antecipada na competição que dará acesso aos Jogos Olímpicos.
A convocação foi anunciada pelo técnico Léo Figueiró, que manteve a base da equipe que conquistou a medalha de bronze no Classificatório Sul-Americano da AmeriCupW e garantiu ao Brasil uma vaga na edição de 2027 da competição continental. Para o novo desafio, quatro jogadoras foram adicionadas ao grupo: Marcella Prande, Emanuely Oliveira, Iza Sangalli e Letícia Cesario.
Bella, que tem raízes no Espírito Santo, integra o grupo que inicia a preparação para o torneio nesta semana, em Campinas, São Paulo. A equipe segue o trabalho iniciado durante o Sul-Americano antes de viajar para o México. O Brasil está no Grupo A do qualificatório, ao lado de Argentina, Nova Zelândia e Sudão do Sul. No Grupo B estão Canadá, México, Filipinas e Senegal.
Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos próprios grupos em turno único. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as semifinais. Os vencedores disputam a final, marcada para o dia 23 de agosto, e apenas o campeão do torneio garante uma vaga no Pré-Olímpico de Los Angeles 2028.
Caminho até Los Angeles
A competição no México é a primeira possibilidade de classificação do Brasil para o Pré-Olímpico. Caso não conquiste o título do qualificatório, a Seleção ainda terá uma segunda oportunidade por meio da AmeriCupW de 2027, em El Salvador.
O Brasil já está garantido no torneio continental após terminar o Classificatório Sul-Americano na terceira colocação, em competição realizada em Zárate, na Argentina. A AmeriCupW distribuirá quatro vagas para o Pré-Olímpico.
Os Jogos Olímpicos de Los Angeles terão 12 seleções no basquete feminino. Além dos Estados Unidos, país-sede, e do campeão da Copa do Mundo de 2026, outras dez equipes serão definidas por meio do Pré-Olímpico.
Jogos do Brasil
A estreia brasileira no qualificatório será contra o Sudão do Sul, no dia 17 de agosto, às 15h (horário de Brasília). No dia seguinte, às 23h30, a equipe enfrenta a Nova Zelândia. O último compromisso da primeira fase será contra a Argentina, no dia 20, novamente às 15h.
17 de agosto — Brasil x Sudão do Sul — 15h
18 de agosto — Nova Zelândia x Brasil — 23h30
20 de agosto — Brasil x Argentina — 15h
As semifinais serão disputadas após o encerramento da primeira fase, e a decisão está marcada para 23 de agosto, em Guadalajara.