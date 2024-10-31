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Barrichello diz que ele, e não Hamilton, deveria pilotar McLaren de Senna em Interlagos

Hamilton, segundo a TV Bandeirantes, irá guiar a McLaren de 1990 pilotada por Senna em seu bicampeonato mundial de Fórmula 1
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 out 2024 às 14:55

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 14:55

Rubens Barrichello acha que ele próprio, e não Lewis Hamilton, deveria pilotar a McLaren de Ayrton Senna neste sábado, em Interlagos, na homenagem que será prestada à lenda do automobilismo brasileiro, que morreu há 30 anos tragicamente na pista de Ímola.
Rubinho Barrichello
Rubens Barrichello questionou a escolha de Hamilton para guiar o carro de Senna  Crédito: Instagram/@rubarrichello
Hamilton, segundo a TV Bandeirantes, irá guiar a McLaren de 1990 pilotada por Senna em seu bicampeonato mundial de Fórmula 1.
Em um story em seu Instagram, Barrichello republicou a mensagem de um fã com a seguinte frase: "Quem deveria guiar o carro do Senna no Brasil é Rubens Barrichello. Esse sim teve uma história com Ayrton Senna e muito melhor que a do Hamilton". "Também acho", disse o piloto ex-Ferrari.
Ao longo de sua carreira, Hamilton sempre mostrou admiração por Senna, a quem ele se refere como ídolo de infância. O britânico até recebeu o título de cidadão honorário do Brasil e mais uma vez chegou a Interlagos vestido com uma camiseta com a imagem do tricampeão mundial.

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