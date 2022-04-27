Barcelona busca o bicampeonato da Champions League de futsal com ajuda de camisa 10 brasileiro

O pivô Pito vive expectativa de conquistar mais um título pelo Barcelona em sua primeira temporada pelo clube. Campeão da Copa da Espanha, da Supercopa Espanhola e atual líder da liga nacional, o brasileiro entra em quadra para a fase final da Champions League de futsal. A equipe catalã, que luta pelo bicampeonato, encara o Benfica, nesta sexta-feira, às 15h (de Brasília), na Letônia, pela semifinal da competição.

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Caso avance à decisão, o camisa 10 da Seleção Brasileira encara o vencedor do confronto entre Asnieres Villenueve, da França, e Sporting. A final está marcada para este domingo (01), a partir das 11h (de Brasília).

- Temos feito uma temporada muito boa até aqui, mas ainda queremos mais. Sabemos da importância da Liga dos Campeões. É uma competição que ainda não tenho em minha galeria e vamos dar o nosso melhor em quadra para ganharmos mais esse título. O Barcelona ganhou este torneio em 2019/20 e queremos conquistar a Europa novamente - declarou o jogador.

Após ter vencido a Supercopa da Espanha no final de fevereiro, o time de Pito garantiu a conquista da Copa da Espanha no começo deste mês. Depois do empate em 2 a 2 no tempo normal e em 1 a 1 na prorrogação, o Barcelona derrotou o ElPozo Murcia nos pênaltis por 7 a 6. Com três gols em três jogos, incluindo na final, o pivô brasileiro foi eleito o melhor jogador da competição.

Natural de Chapecó (SC) e revelado pelo Pinhalzinho (SC), Pito defendeu o Concórdia e o Carlos Barbosa antes de se transferir para o futsal espanhol na temporada 2016/17. Presença constante na Seleção Brasileira, o jogador passou por ElPozo Murcia e Inter Movistar até chegar ao Barcelona neste ano, tendo 17 gols em 27 partidas pelo clube catalão.