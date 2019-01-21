Areias da Praia de Camburi recebem a Copa Vitória de Futebol de Areia

Neste verão, os capixabas terão ainda mais o que comemorar. A Arena de Verão, na Praia de Camburi, será palco da Copa Vitória de Futebol de Areia. O torneio, que conta com equipes masculinas e femininas, começa nesta terça-feira e termina no dia 2 de fevereiro.

Logo na primeira partida, a partir das 19h30, terá um clássico das areias capixabas. De um lado, uma das equipes mais tradicionais de futebol de areia, o Rio Branco/Meninos da Ilha, contra o Geração/Doctum, atual campeão da Copa Vitória.

O time do Geração/Doctum Crédito: Marcela Delatorre/Divulgação

As equipes terão grandes nomes defendendo seus escudos. Pela equipe do Geração/Doctum: Rui Mota, João Vitor, Jonathan e Camillo Neves são nomes que carregam consigo títulos nacionais e internacionais no esporte. Já a equipe do Rio Branco/Meninos da Ilha, conta com uma base que treina há pelo menos cinco anos juntos, além de algumas novidades e reforços vindos do CTM de Anchieta. Alguns atletas que podem aparecer em quadra são: Leo, Estevão, André Beré e Bruno Xavier, melhor jogador do mundo de futebol de areia e capitão da seleção brasileira d.

Rui Mota, atleta do Geração/Doctum que deve jogar por mais um ano consecutivo na Europa, acredita que o torneio é uma boa maneira de manter o espírito competitivo. “A nossa equipe é uma equipe forte, mas sabemos que precisamos nos aperfeiçoar e sabemos que essa é uma competição dura, com grandes times, nossa expectativa é fazer um bom torneio”, afirmou.

Já Bruno Malias, treinador das equipes masculina e feminina do Rio Branco, aposta na força do conjunto de suas equipes para fazer bonito na competição. “A gente tem um conjunto forte no masculino, com garotos mais experientes e uma juventude muito nova vindo por aí, mas estamos sempre reforçando a ideia de que o conjunto é mais importante do que jogadores individualmente”, ressaltou.

Outros destaques

Pela equipe do River/PSNE, os atletas Marcelo Matos, Maguinho, Edylecir, entre outros, vêm em busca de mais uma taça - logo após conquistarem o título do Vitória Beach Soccer Cup que ocorreu no final do ano passado.