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Após ouro nos 100m, Paulo André vence a prova dos 200m na Universíada

Velocista capixaba cravou o tempo de 20s28 na prova disputada em Nápoles, na Itália
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 jul 2019 às 19:05

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 19:05

Paulo André Camilo faturou o ouro nos 200m na Universíada na Itália Crédito: Arquivo pessoal
Mais um ouro na conta de Paulo André Camilo. O velocista capixaba garantiu o lugar mais alto do pódio na prova dos 200m rasos, com o tempo de 20s28, na Universíada, em prova disputada na cidade de Nápoles, na Itália, nesta quinta-feira (11). A marca, aliás, é a melhor da carreira do atleta nesta modalidade.
Na disputa, ele deixou para trás  o sul-africano Van Wyk (20s44) e o irlandês Marcus Lowler (20s55). Antes da prova, o velocista havia avaliado a competição como difícil. "O sul-africano é muito forte nos 200m e tenho de acertar na estratégia de sair forte para ele gastar energia, já que tem uma chegada muito forte", previa.
VEJA COMO FOI A CHEGADA
Em grande fase, Paulo André já havia garantido a medalha de ouro nos 100m, com o tempo de 10s10, na quarta-feira, com boa vantagem sobre o segundo colocado.
Estrela do atletismo brasileiro após o título mundial conquistado com a equipe do revezamento 4x100m no Japão, Paulo ainda terá a chance de buscar seu terceiro ouro na Universíade justamente nessa prova.

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