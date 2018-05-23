Após fim com Alison, Bruno Schmidt retoma parceria com Pedro Solberg

A separação dos campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt (ES/DF) foi o grande assunto no vôlei de praia na manhã desta quarta-feira. Mas poucas horas depois, o carioca Pedro Solberg, que até então era parceiro de George, revelou ao Globo Esporte que fechou uma nova equipe com o brasiliense. A grande meta da dupla, que já jogou junta, é a Olimpíada de Tóquio 2020. Por outro lado, Alison, o Mamute, ainda não divulgou um novo parceiro. Alison e Bruno Schmidt (ES/DF) foi o grande assunto no vôlei de praia na manhã desta quarta-feira. Mas poucas horas depois, o carioca Pedro Solberg, que até então era parceiro de George, revelou ao Globo Esporte que fechou uma nova equipe com o brasiliense. A grande meta da dupla, que já jogou junta, é a Olimpíada de Tóquio 2020. Por outro lado, Alison, o Mamute, ainda não divulgou um novo parceiro.

Pedro Solberg e Bruno Schmidt já conquistaram títulos juntos Crédito: Divulgação/CBV

"O Bruno é um excelente jogador. Já joguei com ele antes e também tivemos sucesso em pouco tempo de trabalho. Sempre tivemos uma amizade fora de quadra e estou ansioso para começar", falou o jogador ao Globo Esporte.

Solberg tem 32 anos e em 2008 foi o mais jovem campeão do Circuito Mundial. A primeira vez que Pedro jogou com Bruno foi em 2006, quando formaram um time para o Mundial Juvenil na Polônia. Eles foram medalha de ouro.