Aos 11 anos, Alice Cibien estreia cavalo da seleção brasileira no Jockey Clube de Vila Velha

A jovem amazona capixaba Alice Cibien, de apenas 11 anos, entra na
pista do Jockey Clube do Espírito Santo, na Praia de Itaparica, neste sábado
(17) e domingo (18), para disputar a rodada dupla da Competição Equestre,
evento que conta com o patrocínio da Construtora Épura. Caçula da delegação
capixaba e apontada como uma das principais promessas da modalidade no Estado,
Alice fará sua estreia montando dois novos animais: a égua Sunshine MMA e o
cavalo SL Ópio, animal com
histórico na seleção brasileira da modalidade.
O fim de semana de saltos começa no sábado com a 5ª Etapa da Prova
Escola (obstáculos de 0,20m a 1,20m), voltada ao desenvolvimento técnico dos
competidores. No domingo, a disputa sobe de nível com a 4ª Etapa da Federação
Hípica do Espírito Santo (0,40m a 1,20m), válida pelo ranking estadual.
A trajetória precoce de Alice reflete a rotina de alta performance
herdada do pai, o piloto capixaba da Copa Truck Hugo Cibien, que acompanha os passos da filha na transição para
montarias de maior exigência técnica.
"A
Alice vai estrear dois animais importantes: a égua Sunshine MMA e o cavalo SL
Ópio. O SL Ópio acabou de chegar ao Espírito Santo com bagagem de seleção
brasileira; ele estava inclusive classificado para o Sul-Americano no Chile e
agora passa a ser montado pela Alice. É um salto relevante de responsabilidade
e evolução técnica para ela nesta etapa do campeonato", destaca Hugo
Cibien.
A
competição no Jockey Clube tem entrada gratuita, estrutura voltada para
famílias e praça de alimentação, reunindo atletas de diferentes categorias do
hipismo capixaba.