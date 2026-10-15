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Hipismo

Aos 11 anos, Alice Cibien estreia cavalo da seleção brasileira no Jockey Clube de Vila Velha

Caçula da delegação capixaba, Alice disputa Campeonato Equestre neste fim de semana

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2026 às 13:51
Alice Cibien
Alice Cibien Divulgação

A jovem amazona capixaba Alice Cibien, de apenas 11 anos, entra na pista do Jockey Clube do Espírito Santo, na Praia de Itaparica, neste sábado (17) e domingo (18), para disputar a rodada dupla da Competição Equestre, evento que conta com o patrocínio da Construtora Épura. Caçula da delegação capixaba e apontada como uma das principais promessas da modalidade no Estado, Alice fará sua estreia montando dois novos animais: a égua Sunshine MMA e o cavalo SL Ópio, animal com histórico na seleção brasileira da modalidade.


O fim de semana de saltos começa no sábado com a 5ª Etapa da Prova Escola (obstáculos de 0,20m a 1,20m), voltada ao desenvolvimento técnico dos competidores. No domingo, a disputa sobe de nível com a 4ª Etapa da Federação Hípica do Espírito Santo (0,40m a 1,20m), válida pelo ranking estadual.


A trajetória precoce de Alice reflete a rotina de alta performance herdada do pai, o piloto capixaba da Copa Truck Hugo Cibien, que acompanha os passos da filha na transição para montarias de maior exigência técnica.


"A Alice vai estrear dois animais importantes: a égua Sunshine MMA e o cavalo SL Ópio. O SL Ópio acabou de chegar ao Espírito Santo com bagagem de seleção brasileira; ele estava inclusive classificado para o Sul-Americano no Chile e agora passa a ser montado pela Alice. É um salto relevante de responsabilidade e evolução técnica para ela nesta etapa do campeonato", destaca Hugo Cibien.


A competição no Jockey Clube tem entrada gratuita, estrutura voltada para famílias e praça de alimentação, reunindo atletas de diferentes categorias do hipismo capixaba.

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