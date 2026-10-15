Aos 11 anos, Alice Cibien estreia cavalo da seleção brasileira no Jockey Clube de Vila Velha

A jovem amazona capixaba Alice Cibien, de apenas 11 anos, entra na pista do Jockey Clube do Espírito Santo, na Praia de Itaparica, neste sábado (17) e domingo (18), para disputar a rodada dupla da Competição Equestre, evento que conta com o patrocínio da Construtora Épura. Caçula da delegação capixaba e apontada como uma das principais promessas da modalidade no Estado, Alice fará sua estreia montando dois novos animais: a égua Sunshine MMA e o cavalo SL Ópio, animal com histórico na seleção brasileira da modalidade.





O fim de semana de saltos começa no sábado com a 5ª Etapa da Prova Escola (obstáculos de 0,20m a 1,20m), voltada ao desenvolvimento técnico dos competidores. No domingo, a disputa sobe de nível com a 4ª Etapa da Federação Hípica do Espírito Santo (0,40m a 1,20m), válida pelo ranking estadual.





A trajetória precoce de Alice reflete a rotina de alta performance herdada do pai, o piloto capixaba da Copa Truck Hugo Cibien, que acompanha os passos da filha na transição para montarias de maior exigência técnica.





"A Alice vai estrear dois animais importantes: a égua Sunshine MMA e o cavalo SL Ópio. O SL Ópio acabou de chegar ao Espírito Santo com bagagem de seleção brasileira; ele estava inclusive classificado para o Sul-Americano no Chile e agora passa a ser montado pela Alice. É um salto relevante de responsabilidade e evolução técnica para ela nesta etapa do campeonato", destaca Hugo Cibien.





A competição no Jockey Clube tem entrada gratuita, estrutura voltada para famílias e praça de alimentação, reunindo atletas de diferentes categorias do hipismo capixaba.