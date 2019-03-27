Alison elogia nova parceria com Álvaro Filho: "Encaixou certinho"

O primeiro treino de Alison e Álvaro Filho, na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

“Encaixou certinho, foi perfeito.” Essa é a definição de Alison para a nova parceria com Álvaro Filho. Na manhã desta quarta-feira (27), o capixaba e o paraibano fizeram o primeiro treino juntos, na Praia da Costa, em Vila Velha.

E neste início de corrida olímpica, a nova dupla tem seis campeonatos em nove semanas, além de poucos dias de treinos. A ideia é correr contra o tempo, mas com foco e pés no chão. Afinal, os outros times largam na frente quando o assunto é entrosamento.

Neste momento não temos tanto tempo de treinar como os outros times, mas nossa vontade, te garanto, é muito maior que todos os times Alison - jogador capixaba

Antes de a nova dupla passar 10 dias na China, sete na Malásia, voltar para o Espírito Santo, partir para Florianópolis e, então, voltar para a China, Álvaro ainda tem um último compromisso com Ricardo, seu “quase ex-parceiro”. Atuais líderes do Circuito Brasileiro, os dois vão em busca do título da temporada em João Pessoa (PA), a casa de Alvinho, de 9 a 14 de abril.

Confira a galeria de fotos do treino de Alison e Álvaro Filho:

“O Ricardo é um grande atleta. A partir do momento que ele sabe que a gente forma um time forte, competitivo no Circuito Brasileiro, ele também sabe que uma corrida olímpica precisa de outras ferramentas. E talvez o Alison e sua equipe tenham essas ferramentas. A força física, a experiência atrelada à juventude, já ter sido campeão olímpico, mundial... São vários fatores que fortalecem a força de querer estar aqui e fazendo parte desse projeto.”

E por falar em ex-parceiro, Alison revelou que não tem mágoa de André Stein e admite que os resultados não foram os esperados em 10 meses de parceria. A decisão de dar o fim à dupla partiu de André.

“A minha relação com o André é de irmão mais velho com irmão mais novo, a gente tem um carinho enorme. Dentro de quadra os resultados não vieram como vocês (da imprensa) imaginavam e como a gente imaginava. A gente ficou triste por não ter conquistado o que queria. Agora subiu a bandeira de Alison e Álvaro, estamos aí visando pódios, lugares mais altos para o Brasil e classificação olímpica.”

O jogador de 33 anos ainda rasgou elogios ao mais novo companheiro de quadra. “O nome do Alvinho foi muito forte desde o início. Procurei saber como ele estava, se ele estava animado, motivado, e os resultados dele com o Ricardo mostram muito isso. Encaixou certinho, ele joga na saída, levanta de toque, defende, tem experiência, já foi campeão brasileiro, vice-campeão mundial, então já tem uma experiência de jogar com um campeão olímpico do lado. Dentro de quadra se comunica bem, sabe liderar, conversar, escutar. Parece que não, mas conversa, motivação, ir em bola perdida fazem parte do encaixe”.

Momento delicado para o vôlei de praia do Brasil

Na etapa de Doha do Circuito Mundial, já valendo pela corrida olímpica rumo a Tóquio-2020, nenhum brasileiro conquistou um bom resultado. Para Alison, o momento é delicado para vôlei de praia nacional.

O primeiro treino de Alison e Álvaro Filho, na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

“O Brasil não domina como antigamente. Exportamos técnicos, jogadores, o mundo vem para o Brasil para aprender a jogar. Temos o Loiola, capixaba, que é técnico de um time nos EUA e briga por uma vaga olímpica. Está vindo uma transformação e uma entressafra. O Brasil hoje tem 5, 6 times para disputar 2 vagas. Então não posso garantir quais são os times que vão chegar, posso garantir que os 6 times são fortes, mas hoje o Brasil não domina.”

E mesmo que o Brasil não tenha mantido a hegemonia no vôlei de praia a nível mundial, o Espírito Santo continua sendo um celeiro do esporte. Essa força capixaba foi fundamental para convencer Álvaro Filho a desembarcar nas areias da Praia da Costa.

“Conheço Vila Velha, gosto muito do povo daqui, o povo é receptivo, me sinto bem. É um clima parecido com o meu estado (Paraíba). Estou feliz e empolgado com esse projeto. Sempre tive muita admiração e respeito pelo atleta que o Alison é. Um cara de muita garra, determinação. O Brachola sempre formou grandes atletas no Espírito Santo e aqui, assim como a Paraíba, é um celeiro de grandes atletas.”