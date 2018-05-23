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Campeões olímpicos

Alison e Bruno Schmidt encerram parceria no vôlei de praia

Campeões das principais competições enquanto estiveram juntos, dupla anunciou o fim da parceria nesta quarta-feira (23)

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 10:03
Campeões olímpicos em 2016, Alison e Bruno Schmidt seguirão caminhos diferentes nas areias. O Mamute anunciou nesta quarta-feira (23), o fim da dupla com o brasiliense depois de quatro anos e meio de muitas conquistas.
Campeões das principais competições enquanto estiveram juntos, Alison e Bruno não viviam um bom momento no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O melhor resultado da dupla na atual temporada foi um vice-campeonato no Superpraia, em abril. Na ocasião, os campeões olímpicos perderam o título para a dupla formada pelo capixaba André Stein e pelo carioca Evandro.
Medalha de ouro na Olimpíadas do Rio, em 2016, Alison e Bruno Schmidt encerraram parceria no vôlei de praia Crédito: Agência Estado
Sem explicar o que motivou a decisão de desfazer a dupla, Alison afirmou ter orgulho da parceria e assegurou que a amizade dos dois permanece.  
"Foram anos maravilhosos. Tenho orgulho do que construímos juntos, um time que foi exemplo para muita gente, que alcançou todos os resultados, mas que chegou ao fim. Conversamos e entendemos que é o momento de buscarmos coisas novas, e o mais importante é que, além das boas lembranças de tantas conquistas, ficam a amizade, o respeito e o carinho que um tem pelo outro", disse o Mamute.
Sobre os planos para o futuro e o novo parceiro, o capixaba não deu detalhes e disse que prefere esperar.
"Ainda é cedo para falar qualquer coisa, é começar do zero. Vou me reunir essa semana com a comissão técnica e vamos pensar no futuro. Temos a corrida olímpica começando no início do ano e precisamos planejar tudo muito bem porque o objetivo é estar em Tóquio-2020", comentou Alison.
PARCERIA DE OURO
Em mais de quatro anos de parceria Alison e Bruno Schmidt venceram tudo que puderam. Atuais campeões olímpicos, eles foram campeões da Copa do Mundo (Holanda-2015) e do Circuito Mundial (2015), bicampeões do World Tour Finals (2016-2015) e do Circuito Brasileiro (2016-2015), tetracampeões do Super Praia (2017-2016-2015-2014) e medalhistas de ouro nos Jogos Sul-Americanos de Praia (2014).
A parceria foi eleita ainda Melhor Dupla no Prêmio Brasil Olímpico (COB) em 2015 e consagrou Leandro Brachola (eleito Melhor Técnico de 2015 em modalidade individual pelo COB). Além disso, individualmente, Alison foi coroado tetracampeão do Rei da Praia em 2014 (2014/2013/2012/2011).

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