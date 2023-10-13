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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 14 e 15/10

Fim de semana pós-feriado conta com campeonato de jiu-jítsu, corridas de rua, semifinais no futebol capixaba e muito mais. Confira no vídeo!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

13 out 2023 às 08:00

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 08:00

Sábado (14)

  • Circuito Capixaba de Jiu-Jítsu

    Local:     IFES de Cariacica, Itacibá
    Horário: 8h
    Mais informações: Federação Capixaba de Jiu-Jítsu

  • Capixabão Série B - Semifinais (ida)

    Capixaba x Jaguaré
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h

    CTE Colatina x Rio Branco VN (segunda-feira, 16/10) *
    Local: Justiniano de Mello e Silva, Colatina
    Horário: 19h45

Domingo (16)

  • Insanity Mountain - Etapa Forno Grande

    Local: Forno Grande, Castelo
    Horário: 8h30
    Mais informações:     Insanity Mountain

  • 17ª Corrida Faesa

    Largada: Praça Pio XII, Centro de Vitória
    Chegada: Quarto Bolsão de Estacionamento em Jardim Camburi
    Mais informações: Faesa

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