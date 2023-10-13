Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 14 e 15/10

Sábado (14)
- Circuito Capixaba de Jiu-Jítsu
Local: IFES de Cariacica, Itacibá
Horário: 8h
Mais informações: Federação Capixaba de Jiu-Jítsu
- Capixabão Série B - Semifinais (ida)
Capixaba x Jaguaré
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
CTE Colatina x Rio Branco VN (segunda-feira, 16/10) *
Local: Justiniano de Mello e Silva, Colatina
Horário: 19h45
Domingo (16)
- Insanity Mountain - Etapa Forno Grande
Local: Forno Grande, Castelo
Horário: 8h30
Mais informações: Insanity Mountain
- 17ª Corrida Faesa
Largada: Praça Pio XII, Centro de Vitória
Chegada: Quarto Bolsão de Estacionamento em Jardim Camburi
Mais informações: Faesa