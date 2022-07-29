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  • Agenda Esportiva #3: confira as competições do fim de semana 29 a 31/07 no ES
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #3: confira as competições do fim de semana 29 a 31/07 no ES

Confira a terceira edição da Agenda Esportiva exclusiva de A Gazeta e acompanhe as principais competições capixabas do último fim de semana de julho
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 jul 2022 às 13:03

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 13:03

Com competições das piscinas aos gramados, disputas nas montanhas e jogo valendo campeonato estadual, o último fim de semana do mês de julho está agitado com o esporte capixaba. Confira as principais competições na Agenda Esportiva exclusiva de A Gazeta.

SEXTA (29)

  • Semifinais do Capixabão Sub-20
    Porto Vitória x Serra (Campo da Estiva, Serra - 15h)
    Aster x Tupy (Estádio Pedro Maria Nelli, Serra - 15h)

SÁBADO (30)

  • Campeonato Estadual de Natação - Pré-mirim à Sênior
    Local: Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, Vitória
    Horário: 7h30
    A competição será dividida em duas etapas realizadas a partir de 7h30 e com disputas previstas até às 17h. A entrada é franca.

  • Final do Campeonato Estadual de Beach Soccer 
    Local:     Praia da Costa, Vila Velha - em frente ao Hotel Quality
    Horário: 8h
    Linhares x Vitória (final feminina - 8h)
    Vila Velha x Colatina (final masculina - 9h)
    FC Estadual x São Pedro Beach Soccer (final sub-17 feminino - 10h30)

  • Maratona de Mountain Bike - Circuito da Fé
    Local:     São José do Calçado
    Horário: 14h - Largada da categoria XCO

  • Final da Copa Espírito Santo
    Local:     Estádio Kléber Andrade, Cariacica
    Horário: 16h15
    Vitória e Rio Branco se enfrentam em final de jogo único em partida que contará com a tecnologia do VAR pela primeira vez na história do futebol capixaba.

DOMINGO (31)

  • Maratona de Mountain Bike - Circuito da Fé
    Local:     São José do Calçado
    Horário: 09h - Largada da Maratona MTB - XCM

  • Capixabão Feminino - 2ª Fase
    Aster x Vilavelhense (Campo do Andorinhas, Vitória - 10h30)
    MDE x São Geraldo (Arena Vistão, Serra - 15h)

  • Brasileirão Série D - 2ª Fase (jogos de volta) 
    Após ganhar a primeira partida por 3x1, o Nova Venécia viaja para Ceilândia, no Distrito Federal, e enfrenta o Brasiliense, buscando manter a boa forma para garantir a vaga na próxima fase. Também em vantagem, o Real Noroeste vai até Goiânia e enfrenta o Anápolis. No primeiro jogo, o merengue capixaba triunfou por 5x2 e chega com placar favorável para a partida de domingo.

    Brasiliense x Nova Venécia (Estádio Maria Abadia, Ceilândia-DF) - 15h30
    Anápolis x Real Noroeste (Estádio Olímpico Pedro Ludovico, Goiânia-GO) - 16h

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