Agenda Esportiva #3: confira as competições do fim de semana 29 a 31/07 no ES

Com competições das piscinas aos gramados, disputas nas montanhas e jogo valendo campeonato estadual, o último fim de semana do mês de julho está agitado com o esporte capixaba. Confira as principais competições na Agenda Esportiva exclusiva de A Gazeta.
SEXTA (29)
- Semifinais do Capixabão Sub-20
Porto Vitória x Serra (Campo da Estiva, Serra - 15h)
Aster x Tupy (Estádio Pedro Maria Nelli, Serra - 15h)
SÁBADO (30)
- Campeonato Estadual de Natação - Pré-mirim à Sênior
Local: Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, Vitória
Horário: 7h30
A competição será dividida em duas etapas realizadas a partir de 7h30 e com disputas previstas até às 17h. A entrada é franca.
- Final do Campeonato Estadual de Beach Soccer
Local: Praia da Costa, Vila Velha - em frente ao Hotel Quality
Horário: 8h
Linhares x Vitória (final feminina - 8h)
Vila Velha x Colatina (final masculina - 9h)
FC Estadual x São Pedro Beach Soccer (final sub-17 feminino - 10h30)
- Maratona de Mountain Bike - Circuito da Fé
Local: São José do Calçado
Horário: 14h - Largada da categoria XCO
- Final da Copa Espírito Santo
Local: Estádio Kléber Andrade, Cariacica
Horário: 16h15
Vitória e Rio Branco se enfrentam em final de jogo único em partida que contará com a tecnologia do VAR pela primeira vez na história do futebol capixaba.
DOMINGO (31)
- Maratona de Mountain Bike - Circuito da Fé
Local: São José do Calçado
Horário: 09h - Largada da Maratona MTB - XCM
- Capixabão Feminino - 2ª Fase
Aster x Vilavelhense (Campo do Andorinhas, Vitória - 10h30)
MDE x São Geraldo (Arena Vistão, Serra - 15h)
- Brasileirão Série D - 2ª Fase (jogos de volta)
Após ganhar a primeira partida por 3x1, o Nova Venécia viaja para Ceilândia, no Distrito Federal, e enfrenta o Brasiliense, buscando manter a boa forma para garantir a vaga na próxima fase. Também em vantagem, o Real Noroeste vai até Goiânia e enfrenta o Anápolis. No primeiro jogo, o merengue capixaba triunfou por 5x2 e chega com placar favorável para a partida de domingo.
Brasiliense x Nova Venécia (Estádio Maria Abadia, Ceilândia-DF) - 15h30
Anápolis x Real Noroeste (Estádio Olímpico Pedro Ludovico, Goiânia-GO) - 16h