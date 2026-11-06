A Gazeta transmite os finais do Campeonato Capixaba de Seleções de Beach Soccer

A narração será de Luca Lanes, com comentários de Filipe Souza, apresentador do Globo Esporte ES, e reportagem de quadra de Vinícius Lima. Os jogos serão transmitidos em todas as plataformas de A Gazeta: site, Youtube, Instagram e TikTok.





Segundo Filipe, o campeonato é de suma importância para que o Espírito Santo siga como potência no futebol de areia, e garantiu uma cobertura especial tanto, no site quanto nas redes sociais de A Gazeta.





"O futebol de areia é um esporte que está no DNA do Espírito Santo, e A Gazeta tem o compromisso de estar presente no que faz parte da vida do capixaba e levar o esporte ao público é parte desse compromisso. Serão duas grandes finais, que vão representar bem o legado do futebol de areia no nosso Estado", disse Filipe Souza.