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A Gazeta transmite os finais do Campeonato Capixaba de Seleções de Beach Soccer

Decisões feminina e masculina acontecem neste domingo (08)

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 14:49

Redação

Redação

Publicado em 

06 nov 2026 às 14:49
Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026
Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026 Laillah Martinelle

As finais masculina e feminina do Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026 acontecem neste domingo (08), a A Gazeta transmite ao vivo e com imagens todos os detalhes das duas decisões. Os jogos acontecem na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória, com a final feminina marcada para 9h, enquanto a dos homens acontece 10h30.


A narração será de Luca Lanes, com comentários de Filipe Souza, apresentador do Globo Esporte ES, e reportagem de quadra de Vinícius Lima. Os jogos serão transmitidos em todas as plataformas de A Gazeta: site, Youtube, Instagram e TikTok.


Segundo Filipe, o campeonato é de suma importância para que o Espírito Santo siga como potência no futebol de areia, e garantiu uma cobertura especial tanto, no site quanto nas redes sociais de A Gazeta.


"O futebol de areia é um esporte que está no DNA do Espírito Santo, e A Gazeta tem o compromisso de estar presente no que faz parte da vida do capixaba e levar o esporte ao público é parte desse compromisso. Serão duas grandes finais, que vão representar bem o legado do futebol de areia no nosso Estado", disse Filipe Souza.

Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026
Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026 Laillah Martinelle
Os jogos

As semifinais masculinas serão disputadas no sábado (07). Às 9h, Marechal Floriano, primeiro colocado do Grupo A, enfrenta Vila Velha, segundo colocado do Grupo B. Na sequência, às 10h30, Vitória, líder do Grupo B, encara Anchieta, segunda colocada do Grupo A. Já entre as mulheres, a final está definida: Anchieta contra Vitória.

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