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Leonel Ximenes

Mais de 300 atingidos pelas chuvas buscam ajuda na Defensoria Pública

Moradores de Iconha,  Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Vargem Alta  procuraram o órgão para saber seus direitos a aluguel provisório, cartão reconstrução, segunda via de documentos e certidões e possíveis indenizações dos prejuízos sofridos

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 17:44

Públicado em 

10 fev 2020 às 17:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Iconha recebe ajuda de militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército  Crédito: Fernando Madeira
Uma costureira viu 30 anos de trabalho serem engolidos pela lama. Os belos vestidos de noiva, as máquinas, linhas e tecidos usados diariamente para realizar o sonho de casamento de muitas pessoas foram levados pela enchente. Ela foi uma das mais de 300 pessoas que buscaram o atendimento emergencial da Defensoria Pública do Espírito Santo em Iconha.
Além dos moradores de Iconha, vítimas da enchente de Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Vargem Alta também puderam contar com o atendimento emergencial disponibilizado pela Defensoria. As demandas mais frequentes foram: direito ao aluguel provisório, cartão reconstrução, segunda via de documentos e certidões e possíveis indenizações dos prejuízos sofridos.

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A atuação da Defensoria Pública, iniciada no último dia 27 de janeiro, será ininterrupta e em duas frentes, uma móvel, com atendimentos pontuais nas regiões afetadas, e outra fixa, nas unidades de atendimento. O objetivo, segundo a Instituição, é assegurar que a população vulnerável tenha seus direitos garantidos e possam retomar suas vidas com dignidade.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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