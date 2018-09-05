Maioria da população não reúne condições de promover mudança

Jorge Luiz D’Ambrosio*

É de surpreender a posição em que um presidiário se encontra nas pesquisas eleitorais. Mais surpreendente ainda é continuar verificando que o povo não é capaz de propor mudanças.

Após a divulgação de algumas pesquisas eleitorais, constatamos que o candidato oficial do PT, um presidiário, está em primeiro lugar. Não se trata de golpe, como os petistas pregam, se trata de um julgamento iniciado em primeira instância, com condenação ratificada pelo colegiado de instância superior. Sendo assim, e seguindo a orientação do próprio STF, um condenado em segunda instância cumpre pena, pois está confirmada sua culpa.

Além do fato envolvendo o ex-presidente, as pesquisas demonstram ainda que o povo continua com a intenção de votar nos mesmos políticos que estão há anos no poder. Verificam-se em diversos Estados candidaturas de atuais políticos envolvidos na Operação Lava Jato, os quais estão se candidatando ao Senado, às Câmaras federal e estaduais como se nada tivesse acontecido.

A massa popular é quem será responsável por abrir a Caixa da Pandora, até porque, em sua total ignorância, desconhece seu conteúdo

O mais estarrecedor é perceber que esses mesmos políticos que participaram dos mais recentes escândalos da República são os que reúnem as maiores intenções de votos.

Como esperar uma mudança política no país com a eleição dos mesmos que já estão no poder? Como esperar um país melhor com a maioria dos senadores e deputados processados por desvios de verbas públicas? O pior, como esperar a mudança com a maioria do povo desejando a volta de um presidente que esteve no centro do mais alto desvio de verba que o país já noticiou, inclusive com diversos representantes do Partido dos Trabalhadores acusados, julgados e presos?

Atualmente, constata-se o êxodo de brasileiros para fixarem residência em outros países, e muitos que ainda estão impossibilitados de fazê-lo por motivos financeiros com certeza na primeira oportunidade que tiverem também sairão. É fato: a maioria da população não reúne condições de promover mudança nenhuma; essa maioria não é capaz de enxergar o que está pela frente. Dessa forma, retornaremos a um populismo que somente fará com que a própria população continue na ignorância.

Está próxima, portanto, a abertura da Caixa de Pandora. E sim, a massa popular é quem será responsável por fazê-la, até porque, em sua total ignorância, desconhece seu conteúdo.