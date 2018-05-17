Má gestão dos royalties desperdiça riqueza de Presidente Kennedy

Presidente Kennedy é o exemplo de como a exploração de petróleo, que deveria proporcionar um paraíso financeiro, com reflexo direto nos serviços públicos e na qualidade de vida, pode se transformar num tormento, principalmente para quem mais precisa: a população. No caso do município do Sul do Estado, a gestão dos recursos é tão equivocada que provoca aberrações: uma cidade que já acumula só neste ano R$ 46,6 milhões em royalties, mas

São pouco mais de 11,5 mil habitantes. Desses, 1.808 são servidores públicos, entre comissionados e efetivos. Percebe-se aí o tamanho do erro, sem grandes esforços. Um município rico na teoria, mas que não consegue reproduzir essa riqueza por precisar arcar com uma máquina inchada. Os investimentos que trariam a verdadeira prosperidade são deixados de lado. Uma cidade que tinha tudo para desenvolver uma economia dinâmica acaba tendo que gastar demais para se sustentar. E mesmo assim falha: 516 servidores ainda estão sem receber os salários de março e abril.