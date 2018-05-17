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Opinião da GAZETA

Má gestão dos royalties desperdiça riqueza de Presidente Kennedy

Dinheiro do petróleo, que entra nos cofres do município desde 1999, já deveria ter transformado a economia local, sendo aplicado em infraestrutura e geração de empregos

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 15:43

Públicado em 

17 mai 2018 às 15:43

Colunista

Presidente Kennedy é o exemplo de como a exploração de petróleo, que deveria proporcionar um paraíso financeiro, com reflexo direto nos serviços públicos e na qualidade de vida, pode se transformar num tormento, principalmente para quem mais precisa: a população. No caso do município do Sul do Estado, a gestão dos recursos é tão equivocada que provoca aberrações: uma cidade que já acumula só neste ano R$ 46,6 milhões em royalties, mas não consegue honrar o pagamento de seu funcionalismo.
Presidente Kennedy Crédito: Reprodução
São pouco mais de 11,5 mil habitantes. Desses, 1.808 são servidores públicos, entre comissionados e efetivos. Percebe-se aí o tamanho do erro, sem grandes esforços. Um município rico na teoria, mas que não consegue reproduzir essa riqueza por precisar arcar com uma máquina inchada. Os investimentos que trariam a verdadeira prosperidade são deixados de lado. Uma cidade que tinha tudo para desenvolver uma economia dinâmica acaba tendo que gastar demais para se sustentar. E mesmo assim falha: 516 servidores ainda estão sem receber os salários de março e abril.
O dinheiro dos royalties, que entra nos cofres do município desde 1999, já deveria ter transformado a economia local, sendo aplicado em infraestrutura e geração de empregos. Mas o excesso de arrecadação parece cegar quem deveria estar de olho no futuro. A prova de que dinheiro, se não for bem aplicado, não resolve os problemas da administração pública. Tudo passa pela gestão.

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