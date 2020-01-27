Luciana Hazin: de ex-caminhoneira a grande empresária capixaba no Nordeste

A empresária Luciana Hazin Crédito: Arquivo pessoal

Luciana Hazin é a empresária capixaba que teve certos imbróglios com a Heineken no Brasil, provavelmente não sabe que ela, há 30 anos, começou a carreira no ramo das bebidas como representante autônoma, vendendo cerveja em Quem lê na internet ou nos jornais por aí queé a empresária capixaba que teve certos imbróglios com a Heineken no Brasil, provavelmente não sabe que ela, há 30 anos, começou a carreira no ramo das bebidas como representante autônoma, vendendo cerveja em Guarapari , no Espírito Santo

Veja Também A GAZETA estreia coluna de celebridades com Pedro Permuy

A mega empresária de 49 anos é hoje dona do que podemos chamar de um verdadeiro império no Nordeste . A distribuidora Mediterrânea, de propriedade de Luciana, comanda grande parte do abastecimento de bebidas por lá. E é justamente isso o que incomodou a gigante multinacional: "Eles quiseram assumir (o mercado) e eu não entreguei", dispara, em entrevista exclusiva à primeira edição desta coluna.

Mas a trajetória da mãe de Bruna, de 24 anos, e João Antônio, de 17 anos, não foi mesmo fácil. Luciana completou três décadas de atuação no mercado no último dia 8 de dezembro de 2019 e agora é que está colhendo os frutos de toda uma vida de batalhas.

"A herança que eu tive foi honestidade. Construí tudo e não teve marido nessa história. Eu era mulher, caminhoneira, jogava a lona por cima da mercadoria e não tinha ajuda de ninguém" Luciana Hazin - Empresária

Mas a coluna explica como ela prosperou: Luciana decidiu ir para o Recife, em Pernambuco, em 1993. Na ocasião, viu no Nordeste a falta de exploração no ramo da distribuição de bebidas – e logo enxergou oportunidade de crescer. "Primeiro era em Guarapari, aí fui expandindo para o Estado todo. Depois cheguei direto a Recife", conta ela, que começou sendo representante da então Schincariol.

"Eu vim para o Recife sozinha, nunca nem tinha pisado aqui. Quando vim para cá, outra capixaba morava aqui, e a mãe dela conversando comigo, disse: 'Acho que meu genro pode te ajudar'. Me deu o cartão dele e o dito cujo era diretor comercial da Bompreço (famosa rede de supermercados)", exclama a empresária, que até hoje mora na cidade pernambucana.

Crédito: Arquivo pessoal

As conversas com o tal homem renderam e a primeira encomenda dele foi de uma ou duas carretas de cerveja enlatada. O produto pode parecer banal hoje em dia, mas à época era uma briga no Brasil ter a cerveja em lata. "Eles (da Bompreço) iam parar de comprar Brahma, porque não estava satisfazendo mais. E, naquela ocasião, ou era Brahma ou Antárctica lá", lembra.

Semanas depois, o mesmo diretor fez um pedido mais robusto e encomendou 30 caminhões lotados da bebida que ela representava.

"Eu não sabia se eu ria ou chorava na sala do homem (risos). Sempre fui muito transparente, então disse a ele que eu não tinha capital de giro e nem crédito para fazer aquela entrega. Mas eu passei os contatos direto da família Schincariol pensando que ele negociaria a compra por conta própria. Na minha frente, ao telefone com Nelson Schincariol (fundador da fábrica), ele disse: 'Estou aqui com uma moça que revende os produtos de vocês e ela me disse que não tem crédito para fazer uma compra maior para mim. Como podemos resolver para você dar esse crédito a ela?'. Foi uma das bênçãos que eu tive na vida", comemora.

Dali, a capixaba começou a construir o império que hoje chama de distribuidora Mediterrânea. A empresa dela, que tem 680 funcionários de carteira assinada na folha de pagamento, abastece com exclusividade os estados de Pernambuco e Paraíba inteiros com os produtos do portfólio da Schincariol.

"Abri distribuidora em Recife, Olinda, Fortaleza, Mato Grosso, Rondonópolis, Cuiabá... Em 2001, abri duas de uma vez e, em 2003, três de uma vez", lembra.

Luciana já foi premiada pelo trabalho em diversos países como Melhor Distribuidora do Brasil, com direito a condecorações internacionais na França, Alemanha, Chile, Portugal, Itália, Japão, Colômbia e Estados Unidos. "Se é que não esqueci algum país", brinca.

Luciana não teve quem, no início, a incentivasse a seguir com seus sonhos. Mas além da responsabilidade social que ela carrega na empresa familiar, a capixaba decidiu abrir outra firma. Agora, de agenciamento artístico para ajudar uma amiga da filha a seguir carreira na música.

"A Maria Clara era cantora do interior de Pernambuco e estava com problemas com empresários. Aí, eu peguei para agenciar. Ela já queria desistir de cantar. Assim entrei na empreitada da música. Minha filha, Bruna, já trabalha comigo e esse novo negócio é ela quem coordena mais", conclui.