Ligação de agentes da lei com o crime é um duplo golpe

Em Vila Velha, a morte de um criminoso, sentenciado por traficantes pela perda de uma pistola 9 mm, levou a polícia a. O homem assassinado alegou, antes da execução, que a arma havia sido apreendida – mas ele não foi autuado, nem a pistola foi levada à delegacia. Os rastros deixados pela operação criminosa revelaram uma série de crimes. Apenas na casa de um deles, foram encontrados diversos tipos de drogas, munições e balanças de precisão.