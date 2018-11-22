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Vitor Vogas

Lenise será secretária de Gestão e Recursos Humanos

Ela havia sido cotada para Meio Ambiente e Turismo, mas Casagrande optou por encaixá-la em área estritamente técnica

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 08:33

Públicado em 

22 nov 2018 às 08:33
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Lenise Loureiro, ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória Crédito: Guilherme Ferrari
Lenise Loureiro (PPS) será a secretária de Gestão e Recursos Humanos no governo de Renato Casagrande (PSB). Ela será anunciada logo mais, às 10h, em coletiva de imprensa. 
Lenise está entre os quatro integrantes da equipe de transição de Casagrande. Ela é considerada uma gestora de perfil muito técnico, como exige a pasta para a qual está sendo escalada.
Lenise é ex-secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória e era considerada o braço direito do prefeito Luciano Rezende (PPS).
Na eleição de outubro, ela foi candidata a deputada federal, mas não conseguiu se eleger. Antes disso, chegou a ser cotada até para a posição de vice-governadora na chapa de Casagrande, articulação que não prosperou.
Além da Secretaria de Gestão, Lenise chegou a ser considerada por Casagrande para as pastas de Turismo e de Meio Ambiente. Na equipe de transição, ela coordena as áreas de Educação, Saúde e Meio Ambiente.
Entre secretários e ex-secretários, Lenise é o quarto nome que sai do alto escalão da equipe de Luciano para compor a equipe de governo de Casagrande. Os outros são Tyago Hoffmann (PSB), Davi Diniz (PPS) e Nara Borgo.
Ela é a terceira filiada ao PPS que vai para o governo Casagrande, após Davi Diniz (Casa Civil) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (Instituto Jones dos Santos Neves).

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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