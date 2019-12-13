Leitores opinam sobre as mudanças na lei com o pacote anticrime

Sergio Moro, ministro da Justiça Crédito: Marcelo Camargo /Agência Brasil

Senado aprovou na quarta-feira (11) o pacote anticrime, texto que prevê medidas que endurecem legislação penal contra o crime no Brasil. Agora caberá ao presidente Jair Bolsonaro sancionar o projeto, sancionar parcialmente ou vetar integralmente.

O texto aprovado reúne propostas do pacote original, apresentado por Moro, de uma comissão de juristas coordenada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e dos parlamentares. O pacote deixou de fora algumas das principais bandeiras do ex-juiz, como o excludente de ilicitude, a prisão em segunda instância e o acordo de "plea bargain".

Nas redes sociais de A Gazeta, o tema foi bastante discutido. Confira alguns comentários:

É melhor a prevenção do que a punição severa. O que falta para nossos jovens hoje é os governantes acreditarem nos talentos e capacidades deles, abrindo oficinas gratuitas com variadas profissões e encaminhando-os para o trabalho. (Ziel Dias)

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As questões sociais vão ser fatores para esse aumento de estatísticas carcerárias. O sistema capitalista está levando famílias ao envolvimento com crimes. O sistema é tenso! (Arildo Vaz)

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Não são as mudanças que fazem aumentar a população carcerária. São os crimes. Final de novembro e início de dezembro já foram para lá uns dez homens que mataram suas esposas. Se continuarem nesse ritmo, só tende a aumentar mesmo. Até parece que o brasileiro ama ver o sol nascer quadrado. (Maria Iraides Capelini)

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A receita de bolo para não parar na cadeia é simples, não quebre a regra do jogo, faça o que determina a lei e os bons costumes.. que a lei enrijeça ainda mais, para que pensem antes de cometer um delito. (Johnnys Porfírio)

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Nunca se cumpre a pena total. Aumentando a pena, deve aumentar também a pena mínima para semiaberto. (Rafael Medina)

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Fala para mim: o que adianta aumentar a pena se a Justiça solta por bom comportamento e outras regalias mais? (Pedro Jorge Favaro)

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Pelos índices de criminalidade atuais, o número de bandidos que precisam ser presos é muito grande. Construam-se mais presídios. (Fernando Vermont)

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Eu concordo plenamente com leis mais severas. Só prender não adianta, tem que colocar para trabalhar para viver do suor do rosto deles. Onde já se viu: o criminoso mata, estupra, assalta etc. e ainda temos que pagar seus custos na cadeia? Isso está para lá de errado. (Carlos Novais da Silva)

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Ainda é pouco! Se no Congresso e o Senado não tivesse tanto bandidos, esse pacote anticrime não teria sido tão desidratado e poderíamos agora passar a ter leis mais justas, onde bandidos seriam tratados como mereceriam e pessoas de bem se sentiriam mais seguras. (Adeirdes Aparecida Mognatto Comper)

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