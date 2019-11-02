Leitores debatem corte de verba da prefeitura para Carnaval de Vitória

Desfile da escola de samba Boa Vista, no Carnaval de Vitória 2019 Crédito: Vitor Jubini

O vereador Davi Esmael causou polêmica nas redes sociais ao defender o fim do uso de dinheiro público no Carnaval de Vitória . Em seu Instagram, o parlamentar disse que "a Prefeitura de Vitória enviou à Câmara de Vereadores o Orçamento de 2020 com previsão de investir, no mínimo, R$ 1,2 milhão no Carnaval. O valor pode dobrar com novos remanejamentos e o valor vai custear uma festa privada, da qual poucos aproveitam e todos pagam", publicou.

As agremiações publicaram notas de repúdio às declarações do vereador. "Carnaval é investimento sim! É cultura popular e geração de renda", respondeu a Unidos de Jucutuquara. Já a escola de samba Andaraí destacou o retorno do investimento para o caixa da prefeitura. "Este carnaval, que o mesmo tenta condenar, gerou aos cofres públicos o montante de R$ 13 milhões no último carnaval. Valor 10 vezes maior que o investido", diz a nota.

Nas redes sociais de A Gazeta, o assunto também gerou um debate acalorado. Confira alguns comentários:

Concordo plenamente com vereador, estamos em um péssimo momento para gastar dinheiro público em festa de carnaval, enquanto os serviços básico pedem socorro, principalmente a saúde pública, que está falida, e o cidadão que não pode pagar um bom plano de saúde está mendigando um médico em especialidades.Já passou da hora de fazer as coisas certa, do contrário esse país não avançará. (Carlos Novais da Silva)

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Sabia que existe lei orçamentária para isso? Não se tira verba pública de um setor para outro. Assim como saúde, educação e segurança têm a sua lei orçamentária e estão garantidos na Constituição Federal, a cultura também tem sua garantia e o carnaval está incluso nisso. Precisa pesquisar antes de ficar falando de assuntos que não se sabe.O governo ajuda pois o retorno financeiro é quase 10 vezes maior. No Carnaval 2019, o retorno para a cidade de Vitória foi de aproximadamente de 12 milhões de reais, sendo que a Prefeitura de Vitória repassa 1,2 milhões, ou seja, é um saldo positivo. (Victor Faria)

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Parabéns, vereador! Quem quer carnaval que o banque com seus próprios recursos. Temos prioridades que são mais importantes que carnaval. Que esses recursos sejam aplicados em educação, saúde e segurança. (Teresa Cristina Caser Ribeiro)

Vereador moralista de meia tigela. Os investimentos públicos ajudam as escolas, que no final acabam gerando retorno aos cofres públicos com a arrecadação do Carnaval. (Alexandre Arrebola)

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Não se tira dinheiro do carnaval para nenhum outro setor, pois cada setor tem sua verba. E mesmo que o dinheiro do carnaval não seja usado no carnaval, pode ser usado em outro evento cultural da CDV. (Caio Scarpino)

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E o tanto de emprego que o carnaval gera? Ninguém pensa nisso, né? (Pablo Cezar Pivetta)

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Se o corte fosse mudar a saúde e a segurança, eu apoiaria. Mas isso não vai acontecer. Então não podem tirar além da segurança da população a alegria. (Cleide Soares)

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Vitória vai virar uma cidade fantasma. Mas já que vai começar a cortar, por que não começar pelo salário dele? (Lene Chioato)

Hotéis cheios, povo consumindo, cidade lotada, restaurantes vendendo... isso é investimento com retorno para a cidade! Arrecadação vai lá em cima.... esse vereador estudou o que, gente? (Gean Kenis Oliveira)

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Evento privado com lucros privados deve ter como fonte primária, dinheiro privado. O vereador tem razão. (Marcos Aurelio Lannes Jr.)

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Mas o dinheiro que volta é muito maior com arrecadação de impostos, geração de empregos, hotelaria e serviços. Todo mundo quer, né? Especialmente a prefeitura. (Alysson Guimarães)

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Não sou contra a realização do carnaval em si, desde que seja custeado por empresas privadas por meios de patrocínio. Sou contra o uso da maquina pública, uma vez que o dinheiro precisa ser investido em áreas mais importantes para a cidade, como saúde, educação, segurança pública e esportes. (Jonatas Procópio)

Carnaval gera trabalho, emprego e renda para a nossa capital, fomenta o turismo também! (George Guanabara)

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O cara quer mexer num evento que atrai várias pessoas, inclusive estrangeiros, aquecendo o mercado do turismo e assim o consumo. (Vinícius Trancoso)

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Concordo com o vereador. Temos que usar o dinheiro público no que realmente é necessário. Se o dinheiro é público, tem que ser usado ao bem do povo. Como saúde, educação e segurança. Vereador Davi, você tem todo meu apoio! (Andréa Ludugel)

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Aos que apoiam ao vereador, olhem onde ele quer investir o dinheiro que seria cortado do carnaval. Vitória para ele se resume apenas a Jardim Camburi. Se for para ser desse jeito, melhor deixar como está. (Helyene Ortela)

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