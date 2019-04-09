Leitores comentam tensão do governo com polícias civil e militar

Tropa especial da PM faz a segurança da parte externa do Palácio Anchieta Crédito: G1

novo projeto de lei de promoções, policiais civis também aumentam a pressão sobre o Executivo. Na segunda-feira (8), no plenário da Assembleia Legislativa, eles ganharam espaço para listar uma série de queixas contra a administração do governador Renato Casagrande (PSB). Reclamaram, entre outras coisas, dos salários e de falta de diálogo. Enquanto a PM negocia demandas com o governo, com a iminência do envio para a Assembleia do, policiais civis também aumentam a pressão sobre o Executivo. Na segunda-feira (8), no plenário da Assembleia Legislativa, elescontra a administração do governador Renato Casagrande (PSB). Reclamaram, entre outras coisas, dos salários e de falta de diálogo.

Nas entrevistas e no discurso, o mais duro deles foi o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, Rodolfo Laterza. Ele chegou a dizer que a segurança do Estado pode “entrar em colapso”.

governo do Estado liberou R$ 1,75 milhão para a Polícia Militar, para custear convocações extraordinárias dos policiais. O recurso foi disponibilizado por meio da abertura de um crédito suplementar, por decreto, com recursos da reserva de contingência do governo. Também na segunda, o, para custear convocações extraordinárias dos policiais. O recurso foi disponibilizado por meio da abertura de um crédito suplementar, por decreto, com recursos da reserva de contingência do governo.

Confira os comentários dos leitores sobre o tema:

Não discordo do aumento a essa classe que tanto nos defende, e sinceramente apoio a valorização dos mesmos. Assim como fez com a Polícia Militar, acho que a valorização deve ser em todos os sistemas de segurança. O governador Renato Casagrande vai esperar os civis entrarem em greve para tomar providências? Vai deixar nosso estado sofrer o mesmo caos que sofreu com a Polícia Militar? Não esqueça do seu plano de governo, que defendia a valorização dessa classe, porque nós estamos cansados de promessas não cumpridas. (Júnior Pimentel)



Agora o que têm que fazer os prefeitos é valorizar as guardas municipais, pois já estão sendo a salvação. (Helder Santos Marins)



Nossa segurança já está um caos há muito tempo. Estamos presos dentro de nossas casas e quem deveria estar preso está solto por aí, colocando terror nas comunidades. E não estamos vendo ação da polícia para acabar com essa baderna. Até quando vamos viver nesses caos danado? Não sei o que é ir na rua e me divertir como antigamente, pois o medo de uma bala encontrada é imenso. (Eduardo Fabiano)



Quem critica precisa estar a par do que esses profissionais passam no dia a dia deles. Eles têm mesmo que ser valorizados. Eu nem vou aplaudir o governador, porque é um dever dele valorizar não só nossa PM, como também a todo servidor público. (Marilza Costa)



Parabéns pela atitude do governador, pois é com a valorização das classes que cuidam da sociedade que nosso Estado avança cada vez mais no caminho certo! (Almerinda Fabio)



É um milagre este Estado ainda não ter convulsionado. Segurança, saúde, educação e emprego só funcionam nas propagandas da televisão. Isso sem falar do transporte público. (João Fernandes Almeida)