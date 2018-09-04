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Opinião da Gazeta

Leitão da Silva atrasa, e a população paga a conta

Após dezenas de comerciantes fecharem suas lojas na avenida, que continua um canteiro a céu aberto, DER garante que entrega ampliação até dezembro

Públicado em 

04 set 2018 às 19:35

Colunista

Com atrasos nas obras da Avenida Leitão da Silva, lojas fecham as portas Crédito: Fernando Madeira
Em março de 2014, os moradores da Grande Vitória podiam vislumbrar um belo futuro, diante de uma série de medidas anunciadas pelos poderes públicos que prometiam melhorar a mobilidade urbana e, com ela, a qualidade de vida. A ampliação da Avenida Leitão da Silva, iniciada naquele mês, era apenas uma parte desses projetos, que incluíam as obras de preparação para o BRT e a construção da chamada Quarta Ponte. Mais de quatro anos depois, no entanto, esses sonhos estão paralisados ou foram extintos, e os transtornos dessa lentidão multiplicam-se no cotidiano da cidade.
> CRÔNICA | NOSTALGIA DA AVENIDA QUE VENDIA DE TUDO
A Leitão da Silva é um emblema, no mau sentido. Prevista para ser inaugurada em julho de 2015, a avenida ainda é um canteiro de obras a céu aberto. Os reflexos negativos são sentidos em diversas frentes, não apenas no trânsito caótico que o afunilamento da via provoca. Importante centro de comércio na Capital, o local agora exibe dezenas de placas de “vende-se” ou “aluga-se”. Reportagem deste jornal apontou que 26 lojas fecharam as portas, segundo a associação que representa comerciantes e empresários da região.
O cenário é desolador. As obras, que representavam a esperança de revitalização do espaço, surtiram efeito contrário e em cascata. A falta de linhas de ônibus e vagas de estacionamento, além das calçadas destruídas, afasta os clientes. Sem movimento, as lojas encerram as ativi
dades, o que significa prejuízo para os donos dos negócios, para os locadores dos espaços e para todos os funcionários dispensados. Isso, ainda por cima, em um panorama nacional de crise econômica.
O atraso nas obras representa também desperdício do dinheiro público, que se traduz em números muito claros. Se a expectativa era de R$ 50 milhões em investimento, agora a conta já ultrapassou o dobro desse valor, batendo a marca de R$ 115 milhões. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) promete dar fim à novela dos adiamentos – cinco no intervalo de quatro anos – e garante que vai entregar a Avenida Leitão da Silva em dezembro. O prazo de três meses soa até promissor, após tanta lentidão. O ditado diz que sonhar não custa nada. Mas, quando esses sonhos são obras públicas interrompidas, eles saem bem caro. E a população está cansada de pagar a conta.

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