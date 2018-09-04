Leitão da Silva atrasa, e a população paga a conta

Com atrasos nas obras da Avenida Leitão da Silva, lojas fecham as portas Crédito: Fernando Madeira

Em março de 2014, os moradores da Grande Vitória podiam vislumbrar um belo futuro, diante de uma série de medidas anunciadas pelos poderes públicos que prometiam melhorar a mobilidade urbana e, com ela, a qualidade de vida. A ampliação da Avenida Leitão da Silva, iniciada naquele mês, era apenas uma parte desses projetos, que incluíam as obras de preparação para o BRT e a construção da chamada Quarta Ponte. Mais de quatro anos depois, no entanto, esses sonhos estão paralisados ou foram extintos, e os transtornos dessa lentidão multiplicam-se no cotidiano da cidade.

Reportagem deste jornal apontou que 26 lojas fecharam as portas, segundo a associação que representa comerciantes e empresários da região. A Leitão da Silva é um emblema, no mau sentido. Prevista para ser inaugurada em julho de 2015, a avenida ainda é um canteiro de obras a céu aberto. Os reflexos negativos são sentidos em diversas frentes, não apenas no trânsito caótico que o afunilamento da via provoca. Importante centro de comércio na Capital, o local agora exibe dezenas de placas de “vende-se” ou “aluga-se”., segundo a associação que representa comerciantes e empresários da região.

O cenário é desolador. As obras, que representavam a esperança de revitalização do espaço, surtiram efeito contrário e em cascata. A falta de linhas de ônibus e vagas de estacionamento, além das calçadas destruídas, afasta os clientes. Sem movimento, as lojas encerram as ativi

dades, o que significa prejuízo para os donos dos negócios, para os locadores dos espaços e para todos os funcionários dispensados. Isso, ainda por cima, em um panorama nacional de crise econômica.