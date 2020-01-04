Leilões de bens do tráfico no ES arrecadam R$ 725 mil

O combate ao tráfico de drogas está sendo reforçado com recursos vindos do próprio tráfico. Explica-se: no ano passado, foram leiloados 68 veículos apreendidos de traficantes em processos criminais nas Varas de Vila Velha, Serra, Baixo Guandu e São Mateus. No total, foram arrecadados R$ 725 mil que serão utilizados na repressão a esse tipo de crime.
Segundo a leiloeira Hidirlene Duszeiko, os leilões eletrônicos facilitaram muito a venda de veículos adquiridos com a atividade criminosa. Ela explica que arrematantes de Estados como Minas Gerais e São Paulo participaram do pregão sem precisar se deslocar ao Espírito Santo: “O processo ficou mais simples e atraente. O arrematante dá lances de casa, aumentando as possibilidades de as pessoas comprarem esses bens”.