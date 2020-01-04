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  • Leilões de bens do tráfico no ES arrecadam R$ 725 mil
Leonel Ximenes

Leilões de bens do tráfico no ES arrecadam R$ 725 mil

No ano passado, foram leiloados 68 veículos apreendidos de traficantes em processos criminais nas Varas de Vila Velha, Serra, Baixo Guandu e São Mateus.

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

04 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os leilões eletrônicos facilitaram muito a venda de veículos adquiridos com a atividade criminosa Crédito: Arquivo AG
O combate ao tráfico de drogas está sendo reforçado com recursos vindos do próprio tráfico. Explica-se: no ano passado, foram leiloados 68 veículos apreendidos de traficantes em processos criminais nas Varas de Vila Velha, Serra, Baixo Guandu e São Mateus. No total, foram arrecadados R$ 725 mil que serão utilizados na repressão a esse tipo de crime.
Segundo a leiloeira Hidirlene Duszeiko, os leilões eletrônicos facilitaram muito a venda de veículos adquiridos com a atividade criminosa. Ela explica que arrematantes de Estados como Minas Gerais e São Paulo participaram do pregão sem precisar se deslocar ao Espírito Santo: “O processo ficou mais simples e atraente. O arrematante dá lances de casa, aumentando as possibilidades de as pessoas comprarem esses bens”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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